Slovakya ekonomisinde sürpriz dönüş

Slovakya, 2025 yılının Mayıs ayında dış ticaret dengesinde dikkat çeken bir iyileşme yaşadı. Slovakya Merkez Bankası tarafından yayımlanan güncel verilere göre, ülkenin cari işlemler açığı Mayıs 2024’te kaydedilen 579 milyon euro seviyesinden 77 milyon euroya kadar geriledi. Bu azalma, yüzde 87’lik bir düşüş anlamına geliyor.

Özellikle mal ticaretindeki büyük sıçrama bu iyileşmede belirleyici oldu. Geçen yıl aynı ayda 175,5 milyon euro açık veren mal hesabı, 2025 Mayıs'ında 269,6 milyon euro fazla vererek yönünü tamamen değiştirdi. Mal ihracatında yaşanan yükseliş, ithalattaki nispi durgunlukla birleşince ülke lehine önemli bir ticaret fazlası ortaya çıktı.

HİZMETLER DENGESİ ZAYIFLADI

Söz konusu dönemde hizmetler hesabı, geçen yılki 61,1 milyon euroluk fazladan 27,3 milyon euroya gerileyerek zayıflama sinyali verdi. Buna rağmen mal ticaretindeki olumlu gelişme, toplam dış dengeye güçlü bir destek sağlamayı başardı.

Birincil gelir hesabındaki açık, 2024 yılına göre 266,8 milyon eurodan 245,3 milyon euroya inerken, ikincil gelir açığı da 197,8 milyon eurodan 128,6 milyon euroya geriledi. Özellikle yurtdışındaki yatırımlardan elde edilen gelirler ile AB fonlarının etkisi, bu düşüşte belirleyici oldu.

EURO BÖLGESİ İÇİN OLUMLU SİNYAL

Slovakya’nın bu güçlü toparlanması, sadece ülke ekonomisi açısından değil, Euro Bölgesi için de pozitif bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Dış ticaretteki dengenin hızla iyileşmesi, bölgesel enflasyonla mücadelede de destekleyici olabilir.

Ekonomistler, bu performansın sürdürülebilirliği için mal ihracatının yapısal olarak güçlenmesi gerektiğini belirtiyor. Özellikle otomotiv ve elektronik sektörlerinde yaşanan toparlanma, Slovakya’nın sanayi üretimini yeniden ivmelendirmiş durumda.

Slovakya Merkez Bankası'nın yayımladığı bu veriler, ülkenin dış denge açısından umut verici bir döneme girdiğini gösteriyor.