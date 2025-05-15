Slovakya ekonomisinden son iki yılın en düşük performansı

Slovakya İstatistik Ofisi tarafından paylaşılan öncü verilere göre, ülke ekonomisi 2025’in ilk çeyreğinde yıllık bazda yalnızca yüzde 0.9 oranında büyüyerek son iki yılın en düşük performansını gösterdi. Ekonomistler yüzde 1.2’lik bir artış bekliyordu. Bir önceki çeyrekte yüzde 1.7’lik büyüme kaydeden Slovakya için bu düşüş, iç talepteki zayıflamanın ve tüketici harcamalarındaki ciddi gerilemenin bir yansıması oldu.

Tüketici harcamaları özellikle yüksek enflasyonun baskısı ve artan yaşam maliyetleri nedeniyle durma noktasına geldi. Slovak hanehalklarının harcamalarını kısmaya başlaması, iç talebi zayıflattı ve bu da doğrudan ekonomik büyümeyi aşağı çekti.

Slovakya’da enflasyon canavarı dizginlenemiyor

YATIRIMLAR GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Ekonomik yavaşlamada bir diğer önemli faktör de yatırımlardaki süregelen düşüş oldu. Hem özel sektörün hem de kamu sektörünün yatırım iştahı azalırken, inşaat ve sanayi alanlarındaki durgunluk dikkat çekti. Uzmanlar, Avrupa Merkez Bankası’nın sıkı para politikalarının ve faiz oranlarının yüksekliğinin yatırım kararlarını olumsuz etkilediğini vurguluyor.

Ayrıca dış ticaretin de büyümeye yeterince katkı sağlayamadığı görülüyor. Özellikle otomotiv ihracatındaki zayıflama, Slovakya gibi üretime dayalı ekonomilerde önemli bir risk olarak değerlendiriliyor.

İnşaat sektörü Slovakya'da ivmelendi

ÇEYREK BAZLI ARTIŞ YAVAŞLADI

Slovakya’nın mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış Gayrisafi Yurt İçi Hasılası da çeyrek bazda sadece yüzde 0.2 oranında arttı. Bu oran, 2024’ün son çeyreğinde kaydedilen yüzde 0.4’lük büyümeye kıyasla yarıya düşmüş durumda. Böylece Slovakya, pandemi sonrası dönemde yakaladığı toparlanma ivmesini kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

Ekonomistler, 2025’in geri kalanında büyümenin toparlanabilmesi için özellikle iç talebi canlandıracak yapısal adımların atılması gerektiğine dikkat çekiyor. Avrupa Birliği destek fonlarının etkin kullanımı ve verimliliği artıracak reformların hayata geçirilmesi, Slovak ekonomisi için kritik önemde olacak.