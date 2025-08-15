Slovakya enflasyonu beklentileri solladı

Slovakya’da yıllık enflasyon Temmuz 2025’te, bir önceki ayın 4,3’üne kıyasla 4,4 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşen bu artış, özellikle temel tüketim maddeleri ve hizmet fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı.

GIDA VE TEMEL TÜKETİM HARCAMALARI ARTIYOR

Verilere göre, gıda ve alkolsüz içecek fiyatları Temmuz’da yüzde 4,4 artış gösterdi. Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde ise yükseliş daha belirgin oldu; yıllık artış oranı yüzde 6,7’ye çıktı. Ayrıca giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 3,6, konut ve yardımcı hizmetler yüzde 2,7 seviyesinde artış kaydetti. Ev eşyaları, ev bakım ve temizlik ürünlerinde artış yüzde 3,2 olurken, çeşitli mal ve hizmetlerdeki fiyat artışı yüzde 6,3’e ulaştı.

YAVAŞLAMA GÖZLENEN KALEMLER

Buna karşılık, sağlık hizmetleri fiyat artışı yüzde 1,9’a geriledi. Ulaşım maliyetleri yüzde 1,5, iletişim hizmetleri yüzde 4,3 ve kültürel etkinlikler ile eğlence harcamaları yüzde 4,8 seviyesinde kaldı. Eğitim ve konaklama-restoran harcamalarında fiyat değişimi olmadı; eğitim yüzde 10, restoran ve otel hizmetleri yüzde 9,5 olarak sabit seyretti.

AYLIK FİYAT GELİŞMELERİ

Aylık bazda Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 0,3 oranında yükseldi. Bu rakam, Haziran ayındaki yüzde 0,2’lik artışa kıyasla hafif bir yükselişi işaret ediyor. Analistler, Slovakya’daki fiyat hareketlerinin önümüzdeki dönemde gıda ve enerji maliyetleri ile şekillenmeye devam edebileceğini belirtiyor.

Slovakya’nın Temmuz enflasyonu, hem günlük yaşam maliyetleri hem de ekonomik politikalar açısından yakından izleniyor. Fiyatlardaki dalgalanmalar, tüketici harcamaları ve merkez bankası kararları üzerinde doğrudan etki yaratıyor.