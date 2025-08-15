Slovakya enflasyonu beklentileri solladı

Taner Yener
Slovakya enflasyonu beklentileri solladı

Slovakya’da Temmuz 2025’te enflasyon beklentilerin üzerinde artış gösterdi. Gıda, alkol ve konut giderlerindeki yükseliş, tüketici fiyatlarını etkilerken sağlık ve ulaşım harcamalarında yavaşlama gözlendi.

Slovakya’da yıllık enflasyon Temmuz 2025’te, bir önceki ayın 4,3’üne kıyasla 4,4 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentilerinin hafif üzerinde gerçekleşen bu artış, özellikle temel tüketim maddeleri ve hizmet fiyatlarındaki yükselişten kaynaklandı.

GIDA VE TEMEL TÜKETİM HARCAMALARI ARTIYOR

Verilere göre, gıda ve alkolsüz içecek fiyatları Temmuz’da yüzde 4,4 artış gösterdi. Alkollü içecekler ve tütün ürünlerinde ise yükseliş daha belirgin oldu; yıllık artış oranı yüzde 6,7’ye çıktı. Ayrıca giyim ve ayakkabı fiyatları yüzde 3,6, konut ve yardımcı hizmetler yüzde 2,7 seviyesinde artış kaydetti. Ev eşyaları, ev bakım ve temizlik ürünlerinde artış yüzde 3,2 olurken, çeşitli mal ve hizmetlerdeki fiyat artışı yüzde 6,3’e ulaştı.

YAVAŞLAMA GÖZLENEN KALEMLER

Buna karşılık, sağlık hizmetleri fiyat artışı yüzde 1,9’a geriledi. Ulaşım maliyetleri yüzde 1,5, iletişim hizmetleri yüzde 4,3 ve kültürel etkinlikler ile eğlence harcamaları yüzde 4,8 seviyesinde kaldı. Eğitim ve konaklama-restoran harcamalarında fiyat değişimi olmadı; eğitim yüzde 10, restoran ve otel hizmetleri yüzde 9,5 olarak sabit seyretti.

AYLIK FİYAT GELİŞMELERİ

Aylık bazda Temmuz ayında tüketici fiyatları yüzde 0,3 oranında yükseldi. Bu rakam, Haziran ayındaki yüzde 0,2’lik artışa kıyasla hafif bir yükselişi işaret ediyor. Analistler, Slovakya’daki fiyat hareketlerinin önümüzdeki dönemde gıda ve enerji maliyetleri ile şekillenmeye devam edebileceğini belirtiyor.

Slovakya’nın Temmuz enflasyonu, hem günlük yaşam maliyetleri hem de ekonomik politikalar açısından yakından izleniyor. Fiyatlardaki dalgalanmalar, tüketici harcamaları ve merkez bankası kararları üzerinde doğrudan etki yaratıyor.

Son Haberler
Araç Muayene İstasyonlarında Kadın Odaklı Hizmet
Araç Muayene İstasyonlarında Kadın Odaklı Hizmet
Fransa'da ilk Batı Nil virüsü vakası tespit edildi
Fransa'da ilk Batı Nil virüsü vakası tespit edildi
Deprem alarmı verildi! Ekipler enkaz altından tek tek çıkardı
Deprem alarmı verildi! Ekipler enkaz altından tek tek çıkardı
Tekirdağ’da 'Poyraz' alarmı: Gemiler açıkta bekliyor!
Tekirdağ’da 'Poyraz' alarmı: Gemiler açıkta bekliyor!
Limonun tanesi 25 TL oldu! Üzerine sıkılan sodanın fiyatını geçti
Limonun tanesi 25 TL oldu! Üzerine sıkılan sodanın fiyatını geçti