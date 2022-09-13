13 Eylül 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 24°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti

Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti

Slovakya’da 4 partiden oluşan koalisyon hükümetinin küçük ortağının iktidardan çekilmesinin ardından kabinede dışişleri, adalet, enerji ve eğitim bakanları değişti.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 18:04
Takip Et

Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti

Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
+
Aa
-

Slovakya’da koalisyonun 4’üncü ortağı liberal Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin (SAS) iktidarla yollarını ayırma kararı sonrasında, bu partiden dışişleri, adalet, enerji ve eğitim bakanlarının istifa etmesi nedeniyle Başbakan Eduard Heger, Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova’ya yeni 3 bakanın ismini sundu.

Heger’in önerdiği isimleri kabul eden Caputova, meclis çoğunluğunu yitiren Heger’in yeni kabinesine getirilen isimlerin herhangi bir partiye üye olmayan uzmanlardan oluştuğunu ve alanlarında tecrübeli kişiler olduğunu belirtti.

Caputova, yeni bakanların parlamentoda güvenoyu alması gerektiğini dile getirdi.

Eğitim Bakanlığına geçici olarak Başbakan Heger’in üstleneceği yeni kabineye mevcut kriz döneminde önemli görevler düştüğünü kaydeden Caputova, özellikle enerji bakanlığından beklentilerin yüksek olduğunu dile getirdi.

İktidarın küçük ortağı liberal SAS, eylül başında iktidarla yollarını ayırma kararı almış ve bu partiden 4 bakan istifa etmişti.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
1
﻿Acun Ilıcalı'yı tehdit eden eski MasterChef yarışmacısı ortaya çıktı. Bakın şimdi ne iş yapıyor
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
2
﻿7’den 70’e herkesin derdi artan fiyatlar. Beşinci sınıf öğrencilerinden Kaymakama artan tost fiyatı tepkisi
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
3
﻿Ekonomist Barış Soydan Erdoğan'ın dolar planını açıkladı. Yaklaşan yeni krizi duyurdu
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
4
﻿Samsunspor'da ayrılık gerçekleşti
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
5
﻿AKP Vahdettin konusunda çark etti. Tunç Soyer'e demediklerini bırakmamışlardı
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
6
﻿Hastanın kulağına bakan doktor gözlerine inanamadı
﻿Babacan’ın dinlediği kırtasiyeci: Enflasyondan dolayı yüzde 200-300 arttı fiyatlarımız
7
﻿Babacan’ın dinlediği kırtasiyeci: Enflasyondan dolayı yüzde 200-300 arttı fiyatlarımız
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Eric Gerets: Her geçen gün sağlığım kötüye gidiyor
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Slovakya'da koalisyon hükümetinde 4 bakan değişti
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿Erzurum Karaçoban Belediyesi personel alacak
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿İstanbulspor - Beşiktaş maçının oynanacağı stadyum belli oldu
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi işçi alacak
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi işçi alacak
﻿Muğla Büyükşehir Belediyesi işçi alacak
﻿Rusya: Ukrayna’da 293 uçak, 154 helikopter, 4 bin 900 tank ve zırhlı yok ettik
﻿Rusya: Ukrayna’da 293 uçak, 154 helikopter, 4 bin 900 tank ve zırhlı yok ettik
﻿Rusya: Ukrayna’da 293 uçak, 154 helikopter, 4 bin 900 tank ve zırhlı yok ettik
﻿Zonguldak Karadeniz Ereğlisi Belediyesi işçi alacak
﻿Zonguldak Karadeniz Ereğlisi Belediyesi işçi alacak
﻿Zonguldak Karadeniz Ereğlisi Belediyesi işçi alacak
﻿'Giresun'un Pamukkale'si'ne ziyaretçi akını
﻿'Giresun'un Pamukkale'si'ne ziyaretçi akını
﻿'Giresun'un Pamukkale'si'ne ziyaretçi akını
﻿Teniste seyirci rekoru ABD Açık'ta kırıldı
﻿Teniste seyirci rekoru ABD Açık'ta kırıldı
﻿Teniste seyirci rekoru ABD Açık'ta kırıldı
﻿TOKİ başvurusu nasıl yapılır, Başvuru şartları nelerdir?
﻿TOKİ başvurusu nasıl yapılır, Başvuru şartları nelerdir?
﻿TOKİ başvurusu nasıl yapılır, Başvuru şartları nelerdir?
﻿Ev terası değil uyuşturucu serası
﻿Ev terası değil uyuşturucu serası
﻿Ev terası değil uyuşturucu serası
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.