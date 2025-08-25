Slovenya iş dünyası ve turizm sektöründe yüzler gülüyor

Slovenya’nın iş dünyası, 2025 yılının ağustos ayında dikkat çekici bir toparlanma sergiledi. İmalat sektöründeki mevsimsellikten arındırılmış iş eğilimi göstergesi, temmuz ayındaki -7 seviyesinden ağustosta -6’ya yükseldi. Bu, Mart 2023’ten bu yana görülen en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti. Slovenya İstatistik Ofisi’nin verilerine göre, genel sipariş defterlerindeki kötümserlik azalırken (-24, temmuzda -25), satış fiyatları (1’e karşı 0) ve istihdam eğilimleri (2’ye karşı 0) için beklentiler iyileşti. Ancak, bitmiş ürün stokları negatife döndü (-1, temmuzda 3) ve üretim beklentileri bir miktar zayıfladı (6, temmuzda 7). Uzmanlar, bu verilerin Slovenya ekonomisinin istikrarlı bir toparlanma sürecinde olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Avrupa’daki ekonomik belirsizliklere rağmen, Slovenya’daki bu olumlu hava, ülkenin sanayi ve üretim kapasitesine olan güveni yansıtıyor.

TURİZMDE TEMMUZ REKORU

Slovenya, turizm sektöründe de yüzleri güldürmeye devam ediyor. Temmuz 2025’te ülkeye gelen turist sayısı, bir önceki yıla göre %2,5 artarak 1,05 milyona ulaştı. Bu, hazirandaki %17,2’lik sıçramanın ardından gelen sağlam bir büyüme olarak dikkat çekiyor. Geceleme sayıları ise %3,9 artışla 2,99 milyona ulaşarak tarihin en yüksek temmuz rakamını kaydetti. Yabancı turistler, gecelemelerin %82’sini oluşturdu ve 915 bin ziyaretçiyle (+%4,7) 2,46 milyon geceleme (+%6,2) gerçekleştirdi. Almanya, Hollanda ve Çekya’dan gelen turistler bu artışta başrol oynadı. Öte yandan, yerli turist sayısında %10,2’lik bir düşüşle 136.738’e gerileme yaşandı ve yerli gecelemeler %5,5 azalarak 532.556’ya düştü.

DAĞ VE DENİZ TURİST ÇEKİYOR

Slovenya’nın doğal güzellikleri ve turizm altyapısı, ziyaretçileri cezbetmeye devam ediyor. Temmuzda gecelemelerin %39’u dağ tatil beldelerinde, %20’si deniz kıyısı tatil bölgelerinde, %13’ü sağlık ve kaplıca tesislerinde, %12’si ise başkent Ljubljana’da gerçekleşti. Konaklama tercihlerinde oteller %30’luk payla öne çıkarken, özel konaklamalar %29, kamp alanları ise %21’lik bir pay aldı. Yılın ilk yedi ayında (ocak-temmuz), turist sayıları %6,7 artarak 3,85 milyona, gecelemeler ise %6,5 artışla 9,88 milyona ulaştı. Yabancı turistlerin gecelemeleri ise %9,1’lik artışla 7,32 milyona yükseldi. Bu rakamlar, Slovenya’nın Avrupa’da turizm destinasyonu olarak giderek daha fazla tercih edildiğini ortaya koyuyor.

GELECEK İÇİN UMUTLU BEKLENTİLER

Slovenya, hem iş dünyasında hem de turizmde sergilediği performansla Avrupa’nın dikkat çeken ülkelerinden biri olmaya devam ediyor. Ekonomik göstergelerdeki iyileşme ve turizmdeki rekorlar, ülkenin pandemi sonrası toparlanma sürecinde sağlam adımlarla ilerlediğini gösteriyor. Uzmanlar, özellikle yabancı turistlerin artan ilgisinin ve iş dünyasındaki iyimserliğin, Slovenya’yı 2025’in geri kalanında da ekonomik büyüme yolunda destekleyeceğini öngörüyor.