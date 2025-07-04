Slovenya Parlamentosu'ndan referandum kararı: NATO hakkında kritik süreç

2025 Temmuz'unun 4'ünde Slovenya Parlamentosu'nda (DZ) yapılan oylamada, savunma harcamalarının artırılmasına yönelik danışma referandumu önerisi kabul edildi. Sol Parti, Sosyal Demokratlar ve bazı muhalefet partileri, referandumun yapılmasını 46'ya karşı 42 oyla destekledi. İktidardaki en büyük parti olan Özgürlük Hareketi'nin tüm milletvekilleri ise referanduma karşı oy kullandı. Danışma referandumunun bağlayıcı niteliği bulunmuyor.

Sol Parti tarafından önerilen referandum sorusu ise şu şekilde: "Slovenya'nın savunma harcamalarını 2030 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılanın %3'üne yükseltmesini destekliyor musunuz? Bu oran şu anda yaklaşık 2,1 milyar Euro'ya denk geliyor."

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"MİLİTAN BİR HİSTERİ"

Sol Parti lideri Matej T. Vatovec, referandum önerisini "demokrasi üzerine temel bir tartışma yürütmek için bir teşvik" olarak değerlendirdi. Vatovec, NATO'nun Genel Sekreter Marko Rutte liderliğindeki yeni yönetiminin savunma harcamalarının artırılması yönündeki çağrılarına dikkat çekerek, bu durumu "militan bir histeri" olarak niteledi ve gerçekçi bir analize dayanmadığını savundu. Savunma harcamalarının GSYİH'nin %5'ine çıkarılmasının, Slovenya'nın toplam bütçesinin beşte birine denk geleceğini vurgulayan Vatovec, partilerinin buna karşı olduğunu belirtti.

Savunma Bakanı Borut Sajovic ise dünyanın değişen koşullarına "eylemlerle, bilgelikle, diplomasiyle, barışa bağlılıkla ve kendi güvenliğimizi güçlendirerek" yanıt verilmesi gerektiğini ifade etti. Sajovic, parlamentonun savunma harcamalarını 2030'a kadar %3'e çıkarmayı öngören bir kararı kısa süre önce kabul ettiğini hatırlattı. Bakan, hükümetin referanduma karşı olduğunu belirtti. Lahey'deki zirvenin müttefiklerin birliğini gösterdiğini ve Slovenya'nın doğrudan savunma harcamalarını GSYİH'nin %3,5'ine çıkarma süresini 2032'den 2035'e uzatmayı başardığını ekledi.

Yeni Slovenya Partisi (NSi) milletvekili Janez Zakelj de Slovenya'nın NATO üyeliğinin önemini vurgulayarak savunma harcamalarının kademeli olarak artırılmasını desteklediklerini, ancak bu artışın dikkatlice planlanması gerektiğini belirtti. Sosyal Demokrat Parti, vatandaşların savunma harcamalarının artırılması konusunda karar vermesinin önemli olduğunu savunurken, Özgürlük Hareketi milletvekili Andreja Rajbensu, bu konunun basitleştirilmiş formüllerle ele alınmaması gerektiğini vurguladı.

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TEMEL OKUL YASASI'NDA YENİLİKLER VE DİJİTAL OKURYAZARLIK

Parlamento, Temel Okul Yasası'nda yapılan bir değişikliği 55 oyla kabul etti. Bu değişiklikle, "Bilişim ve Dijital Teknolojiler" yeni ve zorunlu bir ders olarak müfredata eklendi. Ayrıca, okullarda elektronik cihaz kullanımına kısıtlama getirilirken, ciddi kural ihlallerinde "eğitim uyarısı" adı verilen yeni bir disiplin tedbiri uygulamaya konuluyor.

Eğitim Bakanı Vinko Logaj, dijital okuryazarlığın günümüzde temel bir beceri olduğunu ve bu dersin önemini vurguladı. Yeni düzenleme, Roman öğrencilere ek Sloven Dili dersleri verilmesini de öngörüyor.

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HAYVANLARI KORUMA KANUNU'NDA KAPSAMLI DEĞİŞİKLİKLER

Milletvekilleri, hayvanları koruma yasasında ikinci bir okumaya başladı. Yasa, kafeslerde tavuk yetiştiriciliğinin yasaklanması, kedilere zorunlu çip takılması ve denetimlerin güçlendirilmesi gibi önemli değişiklikler içeriyor. Tarım, Orman ve Gıda Bakanı Mateja Čalušić, yasanın yasal güvenlik, orantılılık ve uzman görüşüne dayandığını belirtti.

Yeni düzenlemeler arasında egzotik hayvan türlerinin izin verilen listesi, terk edilmiş hayvanların bakımı için finansman modelinde değişiklikler ve terk edilmiş at ve eşeklerin bakımı için barınak kurulması yer alıyor. Yasa ayrıca, kafeste yumurta tavukçuluğunun tamamen yasaklanması, yedi günlükten küçük domuz yavrularının anestezi ve analjezi olmadan cerrahi olarak kısırlaştırılmasının yasaklanması ve daha ağır ihlaller için cezaların artırılması gibi maddeler de içeriyor.