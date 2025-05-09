Slovenya sanayisinde alarm zilleri çalıyor

Slovenya’da sanayi üretimi 2025 yılının Mart ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,9 azaldı. Bu, Şubat ayında revize edilerek yüzde 2,8 olarak açıklanan düşüşün ardından ikinci ardışık aylık gerileme oldu. Aylık bazda ise üretim yüzde 1,2 oranında azaldı.

Sanayi üretimindeki bu düşüşte en büyük pay, üretimin yüzde 2,5 oranında gerilediği imalat sektörüne ait. Şubat ayında imalat üretimi yüzde 4,8 oranında düşmüştü. İmalatın bu zayıf seyri, Slovenya’nın dış ticaretine ve ekonomik büyümesine olumsuz yansıyor.

Öte yandan madencilik ve taş ocakçılığı sektörlerinde toparlanma işaretleri gözlendi. Bu alandaki üretim, Şubat ayında kaydedilen yüzde 18,2’lik sert düşüşün ardından Mart ayında yüzde 1,5 oranında artış gösterdi. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektöründeki yıllık üretim artışı ise Şubat’taki yüzde 15,6’dan Mart’ta yüzde 5,6’ya geriledi.

Sanayi üretimindeki bu genel gerileme, Slovenya ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yavaşladığına işaret ediyor. Ülkenin ihracatının önemli bir bölümünü oluşturan imalat sektöründeki durgunluk, özellikle Avrupa pazarındaki zayıf talep ve enerji maliyetlerindeki dalgalanmalardan etkileniyor.

Uzmanlar, Slovenya’nın sanayi politikalarında destekleyici önlemler alınmaması halinde ikinci çeyrekte de benzer bir tabloyla karşılaşılabileceğini belirtiyor. Slovenya İstatistik Ofisi verilerine göre, sanayideki bu düşüş eğiliminin kalıcı hale gelmesi, 2025 büyüme tahminlerinin revize edilmesine neden olabilir.