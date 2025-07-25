Slovenya turizminde rekor artış

2025 yılının Haziran ayında Slovenya turizminde ciddi bir canlanma yaşandı. Ülkeye gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,2 artarak 794 bin 737’ye ulaştı. Mayıs ayındaki yüzde 3,5’lik artışın ardından gelen bu yükseliş, turizm sektöründe umut verici bir tablo çiziyor. Slovenya Turizm Ofisi verilerine göre, ülkeye gelen yabancı turist sayısı yılın ilk yarısında 2 milyon 78 bine yükseldi. Aynı dönemde yerli turistlerin sayısı da yüzde 6,4 artarak 721 bin 368’e çıktı. Böylece toplam turist hareketliliğinde hem yabancı hem yerli ziyaretçilerle önemli bir büyüme gerçekleşmiş oldu.

EN ÇOK TURİST HANGİ ÜLKELERDEN GELDİ?

Slovenya’ya en çok ziyaretçi Almanya’dan geldi. Onu Avusturya, Çekya, Hollanda ve Polonya takip etti. Bu ülkelerden gelen turistler, Slovenya’nın farklı turistik bölgelerinde konaklamayı tercih etti. Ülkenin özellikle dağlık bölgeleri, deniz kıyısındaki tatil beldeleri ve sağlık turizmi açısından öne çıkan kaplıca merkezleri yoğun ilgi gördü. Slovenya’nın başkenti Ljubljana da turistlerin gözde duraklarından biri olmaya devam etti. Slovenya Turizm Ofisi’nin açıklamasına göre, toplam geceleme sayısında yüzde 19,5’lik artış yaşandı ve 1 milyon 970 bine ulaşıldı. Bu gecelemelerin yüzde 35’i dağ turizmi merkezlerinde, yüzde 20’si sahil kasabalarında gerçekleşti. Sağlık ve spa turizmi ile Ljubljana ise gecelemelerin yüzde 15’ini oluşturdu.

YILIN İLK ALTI AYINDA TURİZM GELİRLERİ BÜYÜYOR

2025 yılının ilk yarısına bakıldığında, Slovenya turizminin güçlü bir büyüme ivmesi yakaladığı görülüyor. Bu dönemde toplam turist gelişi 2 milyon 800 bini bulurken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında artış yaşandı. Konaklama süreleri de aynı oranda yükseldi ve 6 milyon 900 bin geceleme kaydedildi. Turizm gelirlerinin büyük kısmı yabancı ziyaretçilerden geldi; toplam gecelemelerin yüzde 71’i yabancı turistlere ait. Almanya, İtalya ve Avusturya’dan gelen ziyaretçiler, gecelemelerin en yüksek payını oluşturarak Slovenya ekonomisine önemli katkı sağladı.

Slovenya Turizm Ofisi yetkilileri, ülkenin doğal güzellikleri, zengin kültürel mirası ve sağlık turizmi imkânlarının bu artışta etkili olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere çeşitli pazarlarda yapılan tanıtım kampanyalarının turist ilgisini artırdığı ifade ediliyor. Önümüzdeki aylarda da bu trendin sürmesi bekleniyor.