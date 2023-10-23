Slovenya'dan ateşkes çağrısı

Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde açıklama yapan Fajon, İsrail'in saldırılarının ardından Gazze'ye insani yardım ulaşmaması ile yaşanan su ve gıda sıkıntısını büyük bir endişeyle takip ettiklerini belirterek, "İnsani yardım koridorlarının kurulabilmesi için bir an evvel insani ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Uluslararası insani hukuk ve uluslararası hukuk çerçevesinde hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Fajon, "Çatışmalar bölgeye yayılmamalı. Herkesi çatışmanın ve sivillerin öldürülmesinin durdurulmasına çağırıyoruz. Günlük yüzlerce su ve gıda kamyonuna ihtiyaç var. Bu durumda en büyük endişemiz bu olmalı." diye konuştu.

Fajon, barışın sağlanması için her türlü çabayı desteklediklerini bildirerek "AB'nin de mesajı insani ateşkesin sağlanması ve daha fazla sivilin öldürülmemesi yönünde olmalı. Büyük bir insanlık trajedisi yaşanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Kendini savunma" söz konusu olduğunda ülkesinin orantılı olanı savunduğunu dile getiren Fajon, "Güçlü askeri müdahalelerin siviller üzerinde ciddi sonuçları olur. Gazze'de 1 milyondan fazla insanın gidecek yeri yok. Bu noktada da insani ateşkesin ne kadar önemli olduğu görülüyor." ifadesini kullandı.

Fajon, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.