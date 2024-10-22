Slutski, Eylül ayının en iyi teknik direktörü seçildi

Shenhua, Eylül ayında oynadığı üç karşılaşmayı da kazanarak şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj elde etti. Slutskiy'nin oyun yönetimi ve oyuncu değişiklikleri, takımın zor anlardan galip çıkmasında büyük rol oynadı.

Zor Maçlarda Üstün Performans

Shenhua, özellikle son haftalarda zorlu mücadelelere sahne oldu. 25. haftada Zhejiang takımına karşı 2-0 geride olmasına rağmen maçı 4-3 kazanmayı başardı. 26. haftada ise Tianjin Tigers'a karşı 1-0 gerideyken, Slutskiy'nin hamleleriyle oyuna giren tecrübeli oyuncu Yu Hanchao'nun iki golüyle yine bir geri dönüş sergiledi. 27. hafta da aynı şekilde zorlu geçti; Qingdao'ya karşı 10 kişi kalmalarına rağmen maçı 1-0 kazandılar.

Şampiyonluk Yarışı Heyecanla Devam Ediyor

Shanghai Shenhua, şampiyonluk yarışında önemli bir fırsat elde etti. Shanghai Port'un Chengdu Rongcheng'e yenilmesiyle liderlik fırsatı Shenhua'nın eline geçti. Son iki maçta Shenzhen Newcity ve Chengdu Rongcheng ile karşılaşacak olan Shenhua, şampiyonluk yolunda büyük bir avantaja sahip.