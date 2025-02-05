SMA hastası Aziz, için toplanan bağış kutusunu çaldı! Vatandaşların dikkatinden kaçamadı

Olay, 3 Şubat Pazartesi günü Fatih Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. SMA hastası çocuk Aziz Zengin için bulvarda bulunan otobüs durağında yardım standı açıldı. Yoldan geçen vatandaşlar Aziz Zengin'in tedavisi için yardım kutusuna para atarken şüpheli bir kişi etrafı gözlemledikten sonra montunu yardım kutusunun üstüne attı. Şüpheli daha sonra yardım kutusunu kucağına alarak kaçmaya çalıştı. Çevrede bulunan vatandaşlar olayı fark ederek şüphelinin peşinden koştu. Şüpheli vatandaşlar tarafından yakalanınca önce elindeki yardım kutusu alındı daha sonra ise darbedildi. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

'KENDİNİ BİLMEZ BİRİ STANTI ÇALMAYA KALKTI'

Mervan Yağız isimli esnaf, "Çocuk hasta burada stant kurduk, yardım topluyoruz. Kendini bilmez biri standı çalmaya kalktı. Sağ olsun esnaflar, vatandaşlar gelip bizi uyardı. Biz de takip ettik. Montunu çıkarıp üstüne attıktan sonra yürüdü. Biz de müdahale ettik. Standı kurtardık. Çocuk için yardım bekliyoruz. İnşallah kurtulur" dedi