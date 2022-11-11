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SMA hastası Mehmet Ayaz'ın 5 ayı kaldı

SMA hastalığı ile 2020 yılında tanışan Mehmet Ayaz'ın tedavi olabilmek için sadece 5 ayı kaldı. Mehmet Ayaz'ın tedavi olabilmesi için *yürütülen kampanyanın ise henüz yüzde 47'lik kısmı tamamlanabildi. 

Haber Giriş: 11 Kasım 2022 Cuma - 15:47
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SMA hastası Mehmet Ayaz'ın 5 ayı kaldı

SMA hastası Mehmet Ayaz'ın 5 ayı kaldı
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İzmir’in Tire ilçesinde yaşayan Mehmet Ayaz Sındıraç SMA hastalığı ile Kasım 2020 tarihinden bu yana mücadele ediyor. 15 aylıkken SMA tanısı konan Mehmet Ayaz için ailesi kampanya başlattı. Valilik izni ile yürütülen kampanyaya ilişkin konuşan aile, ikinci valilik izinini 4 Nisan 2022 tarihinde yenilediklerini söyledi. 

İkinci izinlerinin bitmesine 5 ay kaldığını belirten aile, "Tekrar valilik izni ne yazık ki alamıyoruz.

Mehmet Ayaz’ın zolgensma gen tedavisini alabilmesi için son 1.400 gramı kaldı. Bu sürede bu kiloyu alırsa tedavi şansını da kaybedecek" açıklamasında bulundu. Öte yandan Mehmet Ayaz yaş sınırına da çoktan ulaştı. Ayaz, kilo kriteri ile savaşarak ağır diyetler yapmak zorunda kalıyor. 

Kampanyanın ise şu ana kadar yüzde 47’lik kısmı tamamlanabildi. Sındıraç ailesi, 5 ay içinde kampanyanın tamamlanmaması durumunda Mehmet Ayaz'ın tedavi şansını kaybedeceğini söyledi.


 

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