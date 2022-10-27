﻿SMA hastasına bağış yaptılar affedildiler

Adalet Bakanlığı tarafından hukuk sistemine kazandırılan uzlaştırma müessesesi ile soruşturma ve kovuşturma dosyaları, daha az masrafla ve kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

AA'da yer alan habere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "basit yaralama" suçundan soruşturma açılan M.K. ve Z.K'nin dosyaları Uzlaştırma Bürosu'na yönlendirildi.

Mağdur İ.K'nin talebi üzerine M.K. ve Z.K, Nevşehir Valiliğinin izniyle SMA hastası çocuk için düzenlenen yardım hesabına 4 bin lira bağışta bulunmayı kabul ederek ceza almaktan kurtuldu.