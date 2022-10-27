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SMA hastasına bağış yaptılar affedildiler

Nevşehir'de yaralama suçu işleyen 2 şüpheli, SMA hastası çocuklara bağış şartıyla ceza almaktan kurtuldu.

Haber Giriş: 27 Ekim 2022 Perşembe - 14:24
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SMA hastasına bağış yaptılar affedildiler

SMA hastasına bağış yaptılar affedildiler
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Adalet Bakanlığı tarafından hukuk sistemine kazandırılan uzlaştırma müessesesi ile soruşturma ve kovuşturma dosyaları, daha az masrafla ve kısa sürede çözüme kavuşturuluyor.

AA'da yer alan habere göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, "basit yaralama" suçundan soruşturma açılan M.K. ve Z.K'nin dosyaları Uzlaştırma Bürosu'na yönlendirildi.

Mağdur İ.K'nin talebi üzerine M.K. ve Z.K, Nevşehir Valiliğinin izniyle SMA hastası çocuk için düzenlenen yardım hesabına 4 bin lira bağışta bulunmayı kabul ederek ceza almaktan kurtuldu.

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