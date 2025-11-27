Nadir görülen ve ölümcül bir kas hastalığı olan Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığına sahip çocuklarının tedavisi için aileler zamanla yarışıyor. Bir gen tedavisi olan ve etkisi yüzde 90’a varan Zolgensma ilacının Türkiye’ye gelmesi için mücadele eden aileler ve SMA dernekleri Sağlık Bakanlığı’na sık sık çağrıda bulunmaya devam ediyor.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Polifarma İlaç arasında SMA (Spinal Müsküler Atrofi) hastalığına yönelik "Yerli İlaç ve Etkin Madde Üretimi Projesi-Klinik Araştırma İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokole göre, TÜSEB-Polifarma işbirliğiyle yalnızca SMA için değil, diğer genetik ve nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan etken maddelerin üretilebilmesi için de araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütülecek.

TÜSEB Başkanı Kervan, imza töreninde yaptığı konuşmada, yerli SMA ilacı ve hammaddesiyle ilgili klinik çalışmalarına başlandığını duyurdu. Ümit Kervan, bu molekülün dünyadaki diğer örnekleriyle bire bir aynı olduğunu ve tamamen Türkiye'de geliştirilmiş bir ürün olduğunu kaydetti. "İlacımızın etkin maddesine 14 milyon dolar harcama yaptık" diyen Kervan "İlacın hastaya ücretsiz ulaşması aşamasındayız" ifadelerini de kullandı.

Kumrulu, nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların üretimiyle dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediklerini kaydetti.