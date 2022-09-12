﻿SMA'lı bebek için doktora 40 milyon TL tazminat

Adana'da bebekleri olmayan bir çift tüp bebek tedavisi için kadın doğum uzmanı bir doktora başvurdu. Yapılan analizlerin ardından belirlenen uygun bir embriyo anneye enjekte edildi. Çiftin normal yollardan bebeği oldu. Bebek SMA'lı doğması üzerine ise aile kadın doğum uzmanından şikayetçi olarak, dava açtı.

Arabulucuk süreci tamamlanan davada, aile, hekimden 40 milyon TL'lik tazminat isterken, hekimler ise rekor seviyedeki tazminat talebine büyük tepki gösterdi.

Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Bayram, açıklama yaparak şunları söyledi:

''Doğru embriyo anneye enjekte ediliyor. Fakat aile hekimin uyarısına rağmen normal yollardan kendi bebekleri dünyaya getiriyor. Bu defa bebek SMA'lı doğuyor. Bundan kaynaklanan bir dava. Mahkemenin ilk aşaması arabuluculuk aşaması bitti. Aile bizden 40 milyon TL istedi. Şuanda biz bunu dilekçesini bekliyoruz. Karşı taraf arabuluculuk aşaması bittikten sonra davaya tüketici mahkemesinde devam edilecek. Sonucun ne olacağı önemli değil, hekimin kazansa bile o kazanacağı süre yaklaşık 7 yıl devam ediyor bu davalar, 7 yıl o endişeyi yaşaması bir kere kabul edilemez. Hekim hiçbir şekilde bir sigortası 800 bin TL yani bu stresi bu problemi kendi işine yansıtacak. Bundan sonraki müdahalelerinde çok farklı davranacak. Bu da kamuoyuna zarar verecek, yani o yüzden sigortaların bir şekilde bu davaları karşılayabilecek miktarlara çıkartılması lazım. Bu çıkartılmadığı sürece hekimler kendilerini güvende hissetmiyorlar”