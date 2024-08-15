Smart Band 9’un çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Smart Band 9’un çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu

Dünyanın en büyük teknoloji devi olan Xiaomi yeni akıllı bilekliği olan Smart Band 9’un Avrupa satış fiyatı belli oldu.

Xiaomi Smart Band 9 yeni bilekliğini geçtiğimiz ay tanıtmıştı. Dev markanın Hollanda’daki çevrimiçi mağazasında yeni cihazın listelenmesi ile çıkış tarihinin 16 Ağustos olacağı kesinleşti. Yarın Hollanda yerel saatine göre saat 10.00’da sunulacak olan cihazın satış fiyatı ise 40 Euro olarak belirlendi.

Öte yandan aynı cihazın diğer Avrupa ülkelerinde de benzer satış fiyatı ile raflardaki yerini alacağı da tahmin ediliyor. Ülkemizdeki yüksek kur nedeni ile bizdeki satış fiyatının ise bin 400 lira seviyelerinden satışa sunulacağına benzediği yorumları yapıldı.

Yeni cihazın 1.62 inçlik bir ekranın AMOLED teknolojisi ile geleceği ve 1200 nit parlaklığa sahip olacağı biliniyor. Bu da gün ışığında rahat bir kullanım imkanı sunuyor. 326 ppi piksel yoğunluklu olacak. Öyle ki bazı modellerde NFC özelliğinin de yer alacağı bilgiler arasında.

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