SmartAlpha, Amerikan FDA onayı alan ilk yerli yapay zeka şirketi oldu

ODTÜ Teknokent merkezli sağlık teknolojisi girişimi SmartAlpha’nın geliştirdiği yapay zeka yazılımı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden (FDA) klinik kullanım onayı alarak tıbbi cihaz olarak tanındı. SmartAlpha, Türkiye’de bu onayı alan ilk yapay zeka şirketi oldu.

Tüm dünyada hastanelerde yaşanan yoğunluk ve uzun randevu bekleme süreleri, bu soruna çözüm arayan girişimler için önemli bir çalışma alanı haline geliyor. Gittikçe yaygınlaşan yapay zeka teknolojileri de bu sorunun çözümünde her geçen gün daha çok önem kazanıyor. SmartAlpha’nın geliştirdiği tıbbi görüntüleme asistanı, ultrason muayenesi esnasında görüntüyü anında analiz ediyor ve hekime yönlendirmelerde bulunarak süreci kolaylaştırıyor. Böylece, yapay zeka sayesinde kolay ve güvenli bir şekilde ultrason muayenesi yapma olanağı doğuyor.

“Sağlık sekt ö rü nde en ç ok ülkeye satış yapabilen yapay zeka şirketlerinden biriyiz”

SmartAlpha Kurucu Ortağı Utku Kaya, FDA onayıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları s ö yledi: “ Yapay zeka kullanılarak geliştirilen birçok başarılı teknoloji, ne yazık ki küresel pazarda ticarileşme fırsatı bulamıyor. Sağlık sekt ö rü, bu konuda en zorlu alanlardan biri olmanın yanı sıra, aynı zamanda en büyük potansiyeli de barındırıyor.

Biz SmartAlpha olarak, ö nce Avrupa ’ da, şimdi de ABD ’ de bu aşamayı tamamlamış olduğumuz için mutluyuz. Şu anda sağlık sektöründe dünyada en ç ok ülkeye satış yapabilen yapay zeka şirketlerinden biriyiz. Bu da ileri teknoloji ihracatı anlamına geliyor. Bize güvenen yatırımcılarımıza ve insan hayatına dokunan teknolojiler üretmeyi hedef edinmiş ekibimize ç ok şey borçluyuz.” Utku Kaya, sıradaki hedeflerinin, Kuzey Amerika ve Uzak Doğu ’ daki operasyonlarını büyütmek olduğunu sözlerine ekledi.

Melek ve kurumsal yatırımcılar tarafından destekleniyor

SmartAlpha’nın ald ığı klinik onay, geliştirdiği yapay zeka destekli g ö rüntü analiz teknolojisinin, ABD ’ deki kliniklerde sezaryen, meme cerrahisi, diz ve omuz ameliyatları gibi geniş bir yelpazedeki klinik uygulamalarda ağrı giderimi amacıyla kullanılmasının ö nünü açıyor. Yakın zamanda evde kullanılabilecek yeni yapay zeka ürünleri için de resmi başvurular yapmayı planlayan yerli girişim, bu ürünlerin ö zellikle ev kazaları ve yaşlı bakımında erken teşhis amacıyla kullanılmasını hedefliyor.