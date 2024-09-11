Smithsonian Fotoğraf Yarışması'dan seçilen kareler: Güney Amerika'nın cennet köşeleri

Yerel olarak curucaca olarak bilinen sarı boyunlu ibisler , parlak kırmızı bir çatının üzerinde uçuşlarından bir süre dinleniyorlar. (Roberval Santos, 2019)
Teknelerin uzun yelkenleri, Brezilya sahilindeki bir kum setinin yanındaki sulara yansıyor. (Antonio Marin, 2019)
Okyanus suları, davetkar denizlere giden yolu açan bir merdivene doğru akıyor. (Adri Pendleton, 2019)
Amazon'daki çimenli bir yarımadada izole edilmiş küçük bir ev, zirve yalnızlık sunuyor. (Michell Silva, 2020)
Beyaz, penceresiz bir kubbe, ülkenin başkenti Brasília'daki Ulusal Kütüphane'nin imza niteliğindeki mimari özelliğidir. (Apolo Sales, 2020)
Çoğu kişi için geceleri erişilemeyen bu şelaleler, UNESCO Dünya Mirası Alanı olan Iguaçu Milli Parkı'nın içinde yer almaktadır. (Victor Lima, 2021)
Turkuaz mavisi sularıyla Sucuriú Nehri, muhteşem bir doğal alandır. (Marcio Esteves Cabral, 2019)
Küçük, mavi renkli bir kuş meyve ağacının bereketinden payını alıyor. (Patricia Abreu, 2021)
Plaj müdavimleri Juquehy Plajı'nda gün batımının tadını çıkarıyor. (Tarek Raafat, 2019)
Portekizce'de Iguaçu olarak bilinen Iguazú Şelaleleri, Arjantin ve Brezilya arasındaki sınırda bulunan bir doğa harikasıdır. (Mark Zablotsky, 2019)
Güzel bitki örtüsü, Belo Horizonte'nin dışındaki sakin bir ormanda rengarenk ve çarpıcı bir sahne yaratıyor. (Veronica Alkmim, 2023)
Güney Amerika'ya özgü olan toco tukanlar, tukan ailesinin en büyük türü olarak kabul edilir. (Musti Esen, 2022)
Guarapuava'daki atlar, kendilerine doğrultulmuş bir kameraya daha yakından bakmak için bir araya geliyor. (Clerio Back, 2023)
İsa'nın simgesel heykelinin uzanmış kolları batan güneşi selamlıyor. (Chong Wu, 2023)