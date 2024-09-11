Smithsonian Fotoğraf Yarışması'dan seçilen kareler: Güney Amerika'nın cennet köşeleri

Smithsonian Fotoğraf Yarışması'dan seçilen kareler: Güney Amerika'nın cennet köşeleri
Düzenleme: Yavuz Biçer

Smithsonian Dergisi Fotoğraf Yarışması görüntülerinden seçilmiş bu kareler, Güney Amerika'daki bu cenneti yansıtıyor

1/14
Smithsonian Fotoğraf Yarışması'dan seçilen kareler: Güney Amerika'nın cennet köşeleri 1

Yerel olarak curucaca olarak bilinen sarı boyunlu ibisler , parlak kırmızı bir çatının üzerinde uçuşlarından bir süre dinleniyorlar. (Roberval Santos, 2019)

2/14
Smithsonian Fotoğraf Yarışması'dan seçilen kareler: Güney Amerika'nın cennet köşeleri 2

Teknelerin uzun yelkenleri, Brezilya sahilindeki bir kum setinin yanındaki sulara yansıyor. (Antonio Marin, 2019)

3/14
Smithsonian Fotoğraf Yarışması'dan seçilen kareler: Güney Amerika'nın cennet köşeleri 3

Okyanus suları, davetkar denizlere giden yolu açan bir merdivene doğru akıyor. (Adri Pendleton, 2019)

4/14
Smithsonian Fotoğraf Yarışması'dan seçilen kareler: Güney Amerika'nın cennet köşeleri 4

Amazon'daki çimenli bir yarımadada izole edilmiş küçük bir ev, zirve yalnızlık sunuyor. (Michell Silva, 2020)

5/14
Smithsonian Fotoğraf Yarışması'dan seçilen kareler: Güney Amerika'nın cennet köşeleri 5

Beyaz, penceresiz bir kubbe, ülkenin başkenti Brasília'daki Ulusal Kütüphane'nin imza niteliğindeki mimari özelliğidir. (Apolo Sales, 2020)

6/14
Smithsonian Fotoğraf Yarışması'dan seçilen kareler: Güney Amerika'nın cennet köşeleri 6

Çoğu kişi için geceleri erişilemeyen bu şelaleler, UNESCO Dünya Mirası Alanı olan Iguaçu Milli Parkı'nın içinde yer almaktadır. (Victor Lima, 2021)

7/14
Smithsonian Fotoğraf Yarışması'dan seçilen kareler: Güney Amerika'nın cennet köşeleri 7

Turkuaz mavisi sularıyla Sucuriú Nehri, muhteşem bir doğal alandır. (Marcio Esteves Cabral, 2019)

8/14
Smithsonian Fotoğraf Yarışması'dan seçilen kareler: Güney Amerika'nın cennet köşeleri 8

Küçük, mavi renkli bir kuş meyve ağacının bereketinden payını alıyor. (Patricia Abreu, 2021)

9/14
Smithsonian Fotoğraf Yarışması'dan seçilen kareler: Güney Amerika'nın cennet köşeleri 9

Plaj müdavimleri Juquehy Plajı'nda gün batımının tadını çıkarıyor. (Tarek Raafat, 2019)

10/14
Smithsonian Fotoğraf Yarışması'dan seçilen kareler: Güney Amerika'nın cennet köşeleri 10

Portekizce'de Iguaçu olarak bilinen Iguazú Şelaleleri, Arjantin ve Brezilya arasındaki sınırda bulunan bir doğa harikasıdır. (Mark Zablotsky, 2019)

11/14
Smithsonian Fotoğraf Yarışması'dan seçilen kareler: Güney Amerika'nın cennet köşeleri 11

Güzel bitki örtüsü, Belo Horizonte'nin dışındaki sakin bir ormanda rengarenk ve çarpıcı bir sahne yaratıyor. (Veronica Alkmim, 2023)

12/14
Smithsonian Fotoğraf Yarışması'dan seçilen kareler: Güney Amerika'nın cennet köşeleri 12

Güney Amerika'ya özgü olan toco tukanlar, tukan ailesinin en büyük türü olarak kabul edilir. (Musti Esen, 2022)

13/14
Smithsonian Fotoğraf Yarışması'dan seçilen kareler: Güney Amerika'nın cennet köşeleri 13

Guarapuava'daki atlar, kendilerine doğrultulmuş bir kameraya daha yakından bakmak için bir araya geliyor. (Clerio Back, 2023)

14/14
Smithsonian Fotoğraf Yarışması'dan seçilen kareler: Güney Amerika'nın cennet köşeleri 14

İsa'nın simgesel heykelinin uzanmış kolları batan güneşi selamlıyor. (Chong Wu, 2023)

Bunlar da İlginizi Çekebilir
2024'ün en iyi 13 yaban hayatı fotoğrafı
2024'ün en iyi 13 yaban hayatı fotoğrafı
SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri. İstanbulluları büyülediler
SOLOTÜRK'ten rekor kıran gösteri
Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi?
Hulusi Akar 15 Temmuz darbe girişimini anlattı: FETÖ'cü askerler nasıl gizlendi?
Kira zammında yeni dönem! İşte merak edilen 6 soru ve cevabı
Kira zammında yeni dönem! İşte merak edilen 6 soru ve cevabı
2024 yılının en iyi su altı fotoğrafları
2024 yılının en iyi su altı fotoğrafları
Yılın en matrak hayvan fotoğrafları belli oldu
Yılın en matrak hayvan fotoğrafları belli oldu