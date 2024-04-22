Smokin seçmenin incelikleri nelerdir? Kusursuz görünmek için bunları mutlaka okuyun

Smokin ceketinin yaka tipi nasıl olmalı? Vücut tipi önemli mi?

Vücut tipi bu konuda büyük önem taşıyor. Şişman denilebilecek bir erkekle zayıf bir erkeğin seçeceği yaka farklı olmalı. Uzun boyluluk ve kısa boyluluk da bu konuda önem taşıyor.