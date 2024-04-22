Smokin seçmenin incelikleri nelerdir? Kusursuz görünmek için bunları mutlaka okuyun

Smokin seçmenin incelikleri nelerdir? Kusursuz görünmek için bunları mutlaka okuyun
Kaynak: Haber Merkezi
Özel günlerin klasiği olan smokin seçerken dikkat etmek gereken noktalar derlendi. Renk uyumu, paça boyu, ceketin yaka tipi gibi 'önemsiz' gözüken detaylar aslında şıklığı sağlıyor.
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Smokin seçmenin incelikleri nelerdir? Kusursuz görünmek için bunları mutlaka okuyun 1

Düğün, kokteyl, balo, opera ve gala gecelerinin vazgeçilmezi olan ve erkeklerin şıklığını ön plana çıkaran smokinlerin nasıl seçilmesi gerektiği listelendi.

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Smokin seçmenin incelikleri nelerdir? Kusursuz görünmek için bunları mutlaka okuyun 2

Smokin gömleğinde yakası nasıl olmalı?

Ata yaka veya manşetli sivri yaka daha şık duracaktır.

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Smokin seçmenin incelikleri nelerdir? Kusursuz görünmek için bunları mutlaka okuyun 3

Olmazsa olmaz aksesuarlar nelerdir?

Papyon, kravat vazgeçilmez bir detayken kuşak, yaka çiçeği ya da rozet gibi aksesuarlar smokin takımının tamamlayıcıları olarak tercih edilebilir.

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Smokin seçmenin incelikleri nelerdir? Kusursuz görünmek için bunları mutlaka okuyun 4

Smokin ceketinin yaka tipi nasıl olmalı? Vücut tipi önemli mi?

Vücut tipi bu konuda büyük önem taşıyor. Şişman denilebilecek bir erkekle zayıf bir erkeğin seçeceği yaka farklı olmalı. Uzun boyluluk ve kısa boyluluk da bu konuda önem taşıyor.

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Smokin seçmenin incelikleri nelerdir? Kusursuz görünmek için bunları mutlaka okuyun 5

Mono yaka, sivri yaka veya kruvaze yaka olarak tercih edilir. Smokin ceket giyilip ön düğmesini iliklendiğinde ceket yakasında yukarı doğru kırılma olmaması gerekir.

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Smokin seçmenin incelikleri nelerdir? Kusursuz görünmek için bunları mutlaka okuyun 6

Smokin ayakkabısı olarak ne tercih edilmeli?

Smokin ayakkabısı renklilikten ziyade siyah olmalı ya da rugan deri olarak tercih edilmeli.

Ancak katılınacak ortama göre ayakkabı da farklılık gösterebilir.

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Smokin seçmenin incelikleri nelerdir? Kusursuz görünmek için bunları mutlaka okuyun 7

Sahil, bahçe gibi okazyonlarda alternatif olarak beyaz sneaker ayakkabı da tercih edilebilmektedir.

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Smokin seçmenin incelikleri nelerdir? Kusursuz görünmek için bunları mutlaka okuyun 8

Smokin ceketinde kol boyu kısa mı olmalı uzun mu? Nerede durmalı?

Gömlek manşeti ceketin altından 1-2 cm görünecek şekilde kol boyu gözükmelidir.

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Smokin seçmenin incelikleri nelerdir? Kusursuz görünmek için bunları mutlaka okuyun 9

Pantolon paçasının boyu nasıl olmalı?

Smokinin paça boyu yapılırken, ayakkabı bağcığınızın tam üzerinde bitecek şekilde boy ölçüsü alınmalı, pantolon ayakkabı üzerine çok fazla dökülmemeli veya ayak bileğinizin üzerinde kalmamalıdır.

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Smokin seçmenin incelikleri nelerdir? Kusursuz görünmek için bunları mutlaka okuyun 10
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