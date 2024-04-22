Smokin seçmenin incelikleri nelerdir? Kusursuz görünmek için bunları mutlaka okuyun

Düğün, kokteyl, balo, opera ve gala gecelerinin vazgeçilmezi olan ve erkeklerin şıklığını ön plana çıkaran smokinlerin nasıl seçilmesi gerektiği listelendi.
Smokin gömleğinde yakası nasıl olmalı?
Ata yaka veya manşetli sivri yaka daha şık duracaktır.
Olmazsa olmaz aksesuarlar nelerdir?
Papyon, kravat vazgeçilmez bir detayken kuşak, yaka çiçeği ya da rozet gibi aksesuarlar smokin takımının tamamlayıcıları olarak tercih edilebilir.
Smokin ceketinin yaka tipi nasıl olmalı? Vücut tipi önemli mi?
Vücut tipi bu konuda büyük önem taşıyor. Şişman denilebilecek bir erkekle zayıf bir erkeğin seçeceği yaka farklı olmalı. Uzun boyluluk ve kısa boyluluk da bu konuda önem taşıyor.
Mono yaka, sivri yaka veya kruvaze yaka olarak tercih edilir. Smokin ceket giyilip ön düğmesini iliklendiğinde ceket yakasında yukarı doğru kırılma olmaması gerekir.
Smokin ayakkabısı olarak ne tercih edilmeli?
Smokin ayakkabısı renklilikten ziyade siyah olmalı ya da rugan deri olarak tercih edilmeli.
Ancak katılınacak ortama göre ayakkabı da farklılık gösterebilir.
Sahil, bahçe gibi okazyonlarda alternatif olarak beyaz sneaker ayakkabı da tercih edilebilmektedir.
Smokin ceketinde kol boyu kısa mı olmalı uzun mu? Nerede durmalı?
Gömlek manşeti ceketin altından 1-2 cm görünecek şekilde kol boyu gözükmelidir.
Pantolon paçasının boyu nasıl olmalı?
Smokinin paça boyu yapılırken, ayakkabı bağcığınızın tam üzerinde bitecek şekilde boy ölçüsü alınmalı, pantolon ayakkabı üzerine çok fazla dökülmemeli veya ayak bileğinizin üzerinde kalmamalıdır.