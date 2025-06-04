Snap, AR Lens yaratımını cep telefonlarına taşıdı

Snap, 4 Haziran 2025 Çarşamba günü yaptığı açıklamayla, Lens Studio’nun artık iOS ve web sürümleriyle kullanılabileceğini duyurdu. Daha önce yalnızca masaüstü sürüm üzerinden profesyonel geliştiricilere açık olan araç, şimdi herkesin yapay zeka destekli AR lensleri oluşturmasını sağlıyor.

Şirketin blog gönderisinde “Artık kendi yapay zeka efektlerinizi oluşturabilir, Bitmoji’nizi dans ettirebilir ve ruh halinize uygun Lens’lerle kendinizi ifade edebilirsiniz” ifadeleri kullanıldı. iOS uygulaması ve web aracıyla kullanıcılar popüler şablonlara göz atabiliyor, metin girdileriyle kişiselleştirilmiş efektler yaratabiliyor.

Snap, 400 binden fazla profesyonel artırılmış gerçeklik geliştiricisine sahip mevcut ekosistemini daha da büyütmeyi amaçlıyor. Meta’nın geçtiğimiz yıl Spark AR platformunu kapatma kararı, bağımsız içerik üreticilerinde tepki yaratmıştı. Snap ise AR alanına yatırım yapmaya devam ettiğini gösteriyor.

Ayrıca şirket, deneyimli geliştiriciler için de yeni profesyonel Lens Studio araçlarını tanıttı. Bu araçlar arasında sıra tabanlı oynanış sistemleri ve farklı oyun tarzlarını destekleyen özelleştirilebilir Karakter Kontrolcüsü bulunuyor.