Snoop Dogg İngiliz kulübüne ortak oldu

Rap müziğin efsane ismi Snoop Dogg, İngiltere Championship ekibi Swansea City’nin yeni ortaklarından biri oldu. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, 53 yaşındaki sanatçının kulübe yatırım yaptığı ve artık resmi olarak ortaklar arasında yer aldığı duyuruldu.

Geçtiğimiz günlerde 2025-26 sezonu için tanıtılan formanın lansmanında da rol alan Snoop Dogg, Swansea’nin forma sponsorluk tanıtımıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

"BU ŞEHİR VE KULÜBÜN HİKAYESİ BENİ DERİNDEN ETKİLEDİ"

Snoop Dogg, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Futbola olan sevgim herkesçe biliniyor ama Swansea City ile kulüp ortaklığına adım atmak benim için özel bir anlam taşıyor. Bu şehir ve kulübün hikâyesi beni derinden etkiledi. Swansea, gururlu ve çalışkan bir işçi şehri; tıpkı benim gibi, karşılık veren bir ‘underdog’. Bu projenin parçası olduğum için gururluyum,” ifadelerini kullandı.

"SNOOP KULÜBÜN MARKA DEĞERİNE KATKI SAĞLAYACAK"

Swansea City CEO’su Tom Gorringe ise, “Snoop’un kulübe olan ilgisi ve tutkusu bizi etkiledi. Onun dünya çapındaki etkisi, kulübün marka değerine ve küresel görünürlüğüne katkı sağlayacak,” dedi.

LUKA MODRIC DE YATIRIM YAPMIŞTI

Bu yatırım, daha önce kulübe katılan Luka Modric’in ardından Swansea City adına atılan bir başka dikkat çekici adım oldu. Kulüp yönetimi, Snoop Dogg’un katkısıyla kulübün uluslararası düzeyde daha fazla tanınmasını ve ticari olarak daha güçlü bir yapıya kavuşmasını hedefliyor.