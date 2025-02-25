Soba bomba gibi patladı!

Düzenleme: Kaynak: İHA
Soba bomba gibi patladı!

Burdur'da olay, sanayi sitesindeki bir mobilya atölyesinde meydana geldi. Meydana gelen patlamada 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 13.35 sıralarında Burdur Bucak ilçesi Oğuzhan Sanayi Sitesi'nde bulunan mobilya atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, atölye personeli İbrahim S. Ç., ısınmak amacıyla kullanılan sobanın içine tiner döktü.

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Dökülen tinerin ardından meydana gelen alevler, İbrahim S. Ç.'nin vücuduna sıçrayarak ağır yaralanmasına neden oldu.

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Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İbrahim S. Ç., ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Vücudunda yanıklar oluşan İbrahim S. Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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