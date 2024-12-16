Soba borusundan çıkan kıvılcım evi yaktı: 7 kişi dumandan etkilendi

Yangın gece saatlerinde, ilçeye bağlı Girne Mahallesi 6073 numaralı sokakta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür sobasının borusundan çıkan kıvılcımlar koltuklara sıçradı. Kısa sürede koltuk, halı ve perdeler yanmaya başladı. Dumandan dolayı yangını fark eden ev sakinleri bir taraftan yangını söndürmeye çalışırken bir yandan da hemen ekiplere haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kahta Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev içerisindeki eşyalar küle döndü. Dumandan etkilenen Haci K. (48), Sabahattin K. (25), M. K. (16), Kamile K. (50), Z. N.K. (8), M. K. (18) ve Ahmet K. (59) ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan dumandan etkilenen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.