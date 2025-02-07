Soba hastanelik etti! Anne ve çocukları yarı baygın yatarken bulundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Soba hastanelik etti! Anne ve çocukları yarı baygın yatarken bulundu

Aksaray’da sobadan sızan karbononoksit gazından zehirlenen bir anne 4 çocuğu hastanede tedavi altına alındı. Durumları ağır olan çocuklar Konya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.

Güzelyurt ilçesi Ihlara beldesinde yaşayan Döne Koçak (38) ile çocukları Ravza Dudu (16) Buse (13) İkra Naz (8) ile Furkan Efe Koçak'tan (2) haber alamayan yakınları sabah saatlerinde eve geldi.

Yakınları, anne ve çocuklarını yarı baygın yatarken buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. 5 kişi ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Aile bireylerinin, sobadan sızan gazdan zehirlendikleri belirlendi. Durumları ağır olan Ravza Dudu, Buse, İkra Naz ve Furkan Efe Koçak Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Döne Koçak ise tedavisinin ardından taburcu oldu.

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