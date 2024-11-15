Soba yangınındn engelli genç son anda kurtuldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Bağlarbaşı Mahallesi Gülenler Sokak'ta gece yarısı çıkan yangında, yüzde 60 engelli olan Ömer Ekemen'in yalnız yaşadığı tek katlı ev alevlere teslim oldu. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm evi sardı.

Ömer Ekemen, evde tek başına olduğu sırada yangın başladı ve alevler hızla büyüdü. Genç, yangından son anda dışarı çıkarak canını kurtardı. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevler, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken, Ömer Ekemen hafif yaralandı ve ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.tı.