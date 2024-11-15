Soba yangınındn engelli genç son anda kurtuldu

Kaynak: İHA
Soba yangınındn engelli genç son anda kurtuldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sobadan çıkan yangında tek katlı ev alevlere teslim olurken yüzde 60 engelli olan bir genç ise son anda kurtuldu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, Bağlarbaşı Mahallesi Gülenler Sokak'ta gece yarısı çıkan yangında, yüzde 60 engelli olan Ömer Ekemen'in yalnız yaşadığı tek katlı ev alevlere teslim oldu. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede tüm evi sardı.

aw329407-05.jpg

Ömer Ekemen, evde tek başına olduğu sırada yangın başladı ve alevler hızla büyüdü. Genç, yangından son anda dışarı çıkarak canını kurtardı. Yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Alevler, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında büyük maddi hasar meydana gelirken, Ömer Ekemen hafif yaralandı ve ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlattı.tı.

Son Haberler
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında ateş açıldı Özel Harekat polisleri hareket geçti
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınında ateş açıldı Özel Harekat polisleri hareket geçti
Yeni Zelanda parlamentosu karıştı! Haka danslı protesto
Yeni Zelanda parlamentosu karıştı! Haka danslı protesto
Asansör kabini ile duvar arasında sıkışarak can verdi
Asansör kabini ile duvar arasında sıkışarak can verdi
Soba yangınındn engelli genç son anda kurtuldu
Soba yangınındn engelli genç son anda kurtuldu
MHP'li Feti Yıldız: 2 kanunda değişiklik yapmanın zamanı gelmiştir
MHP'li Feti Yıldız: 2 kanunda değişiklik yapmanın zamanı gelmiştir