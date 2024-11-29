Sobadan çıkan yangın 3 evi küle döndürdü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Sobadan çıkan yangın 3 evi küle döndürdü

Bursa Kestel'de bir evde çıkan yangın bitişiğindeki evlere sıçradı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir evde çıkan yangın bitişiğindeki evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürülen yangın, 3 evi küle çevirdi.

Yangın, gece saatlerinde Bursa'nın Kestel ilçesi Aksu Köyünde meydana geldi. Bir evde iddiaya göre, sobadan çıkan alevler kısa sürede büyüdükten sonra bitişiğindeki evlere de sıçradı. Alevleri gören vatandaşlar 112 ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Sağlık ekipleri muhtemel bir kazaya karşı tedbir amaçlı beklerken, itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık 1 saat müdahale sonrası söndürebildi. 3 evi küle çeviren alevler ise kameraya anbean yaşadı.

Sobadan çıkan yangın 3 evi küle döndürdü

Sobadan çıkan yangın 3 evi küle döndürdü

Sobadan çıkan yangın 3 evi küle döndürdü

Sobadan çıkan yangın 3 evi küle döndürdü

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