Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde bir evde sobadan kaynaklı yangın çıkarken, alevleri söndürmek isteyen ev sahibi yaralandı.

YANGINI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI YÜZÜ YANDI

Olay, Atça Mahallesi İsabeyli Çayı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 katlı bir binanın birinci katında, sobadan kaynaklı yangın çıktı. Alevleri fark den ev sahibi C.A., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ekipler, gelene kadar kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalışan C.A. yüzünden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Ekiplerin hızlı müdahalesi ile yangın söndürülürken, yaralanan ev sahibi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.