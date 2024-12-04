Sobadan sızan gaz yine can aldı

Kaynak: İHA
Sobadan sızan gaz yine can aldı

Sivas’ın Sularbaşı Mahallesi’nde sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle meydana gelen olayda, iki kardeşten biri hayatını kaybetti.

Olay, 10. Sokak’taki bir müstakil evde gerçekleşti.

83 yaşındaki Hüseyin İnangu ile M.İ., sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Durumu fark eden M.İ., diğer bir kardeşini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Hüseyin İnangu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Dumandan etkilenen M.İ. ise sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Olayla ilgili olarak savcılık tarafından inceleme başlatıldı. Karbonmonoksit zehirlenmeleri, özellikle soba kullanılan bölgelerde sıkça yaşanırken uzmanlar, kış aylarında soba ve baca temizliğinin önemine dikkat çekiyor.

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