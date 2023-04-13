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Sobaya tiner döktü öldü 

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sobayı tinerle yakmaya çalışırken çıkan yangında ağır yaralanan adam, hastanedeki 8 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 16:57
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Sobaya tiner döktü öldü 

Sobaya tiner döktü öldü 
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İHA'nın haberine göre, 5 Nisan Çarşamba günü, Sarılar Mahallesi Çamlık mevkii 3055. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın zemin katında kiracı olarak oturan Mesut Bay, sobayı tinerle yakmaya çalışırken yangın çıktı. 

Evin oturma odası tamamen yanarken, Mesut Bay yanarak ağır yaralanmıştı. Vücudunun tamamına yakını yanan Mesut Bay, ambulansla kaldırıldığı Manavgat Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş ve bu hastanenin yanık ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Mesut Bay’ın yapılan tüm müdahalelere rağmen 8 günün sonunda yaşam mücadelesini kaybettiği bildirildi.

 

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