Socar flaş hamle: Türkiye'deki doğal gaz şirketini satıyor

Azerbaycan devletine ait petrol ve doğalgaz şirketi Socar'da dikkat çeken hamle...Socar, Türkiye'de gaz dağıtım operasyonunun satışı için görüşmelere başladı.

Socar Türkiye Doğalgaz Yatırım A.Ş'nin Türkiye'de Bursagaz ve Kayserigaz firmalarını bünyesinde barındırıyor. Şirketin yapılan açıklamadan, Socar Türkiye Doğalgaz Yatırım A.Ş görüşmelere kısa bir süre önce başlandığını duyurdu.

Yasal süreçlerin gerekliliği nedeniyle devir sürecinin detaylarının gelinin aşamada duyurulmayacağı belirtilen açıklamada, görüşme yapılan firma hakkında bilgi verilmedi.

Socar'ın yaptığı açıklamada, şirketin süreç ilerledikçe tüm gelişmelerin yasal çerçeveler doğrultusunda şeffaf olarak kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.