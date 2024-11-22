Socar flaş hamle: Türkiye'deki doğal gaz şirketini satıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Socar flaş hamle: Türkiye'deki doğal gaz şirketini satıyor

Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (Socar), Türkiye’deki doğalgaz dağıtım şirketi Socar Türkiye Doğalgaz Yatırım A.Ş.’nin satışı için son dönemde görüşmelere başladığını duyurdu.

Azerbaycan devletine ait petrol ve doğalgaz şirketi Socar'da dikkat çeken hamle...Socar, Türkiye'de gaz dağıtım operasyonunun satışı için görüşmelere başladı.

Socar Türkiye Doğalgaz Yatırım A.Ş'nin Türkiye'de Bursagaz ve Kayserigaz firmalarını bünyesinde barındırıyor. Şirketin yapılan açıklamadan, Socar Türkiye Doğalgaz Yatırım A.Ş görüşmelere kısa bir süre önce başlandığını duyurdu.

Yasal süreçlerin gerekliliği nedeniyle devir sürecinin detaylarının gelinin aşamada duyurulmayacağı belirtilen açıklamada, görüşme yapılan firma hakkında bilgi verilmedi.

Socar'ın yaptığı açıklamada, şirketin süreç ilerledikçe tüm gelişmelerin yasal çerçeveler doğrultusunda şeffaf olarak kamuoyuna duyurulacağı belirtildi.

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