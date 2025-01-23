Soda'nın sağlığımız üzerinde yeni etkileri ortaya çıktı

Sodanın sağlık üzerindeki etkilerini araştıran yeni bir çalışma, hem olumlu hem de olumsuz sonuçlar ortaya koydu. Bu çalışmada sodanın sindirimi hızlandırarak ve kan şekerini düşürerek kilo vermeye yardımcı olabileceği öne sürüldü. Ancak uzmanlar, bu etkilerin gerçek hayatta oldukça sınırlı olduğunu vurguladı.

METABOLİZMA VE GLİKOZ EMİLİMİNE ETKİSİ

BMJ Nutrition Prevention & Health dergisinde yayımlanan araştırmada, sodanın metabolizmayı hızlandırdığı ve kırmızı kan hücrelerinde glikoz emilimini artırdığı iddia edildi. Çalışmanın baş yazarı Dr. Akira Takahashi, bu sürecin kanın alkali hale gelmesiyle ilişkili olduğunu belirterek, "Sodanın içerdiği karbondioksit, kırmızı kan hücrelerinde bikarbonata dönüşüyor. Ancak bu etkinin kilo kaybı yaratacak düzeyde olması beklenemez," dedi.

OLUMSUZ ETKİLER VE DİŞ SAĞLIĞINA DİKKAT

Sodanın potansiyel olumsuz etkilerine de değinildi. Özellikle hassas mideye sahip bireylerde şişkinlik, gaz ve bazı sindirim bozukluklarını tetikleyebileceği belirtildi. NHS diyetisyenlerinden Catherine Collins, sodanın doğal asitli yapısının diş sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini ifade etti. Bu nedenle, soda yerine sade su tüketiminin daha uygun olabileceğini söyledi.

UZMANLARIN NİHAİ YORUMU

Oxford Üniversitesi’nden insan metabolizması uzmanı Prof. Keith Frayn, çalışmanın teorik bir rapor olduğunu ve kilo kaybına yönelik doğrudan bir deneysel veri sunmadığını vurguladı. Sodanın kilo kontrolüne katkısının, daha çok tokluk hissi yaratma potansiyeliyle sınırlı olabileceğini belirtti. Bununla birlikte, şekerli soda türlerinin kalori fazlalığına neden olabileceği ve kilo kaybını engelleyebileceği konusunda uyardı.