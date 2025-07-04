Sofitel İstanbul Taksim, ISO Enerji Yönetim Sistemi sertifikası aldı

İklim kriziyle iş dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyor, bu sefer dönüşen turizm sektörü oluyor. Araştırmalar, yeşil sürdürülebilir turizm pazarının, yıllık bileşik %23,60'lık büyüme oranıyla 2034 yılında 14,40 milyar dolara ulaşacağını ortaya koyuyor. Enerji verimliliği alanında uluslararası standartlara uyum sağlayan İstanbul’un kalbindeki Sofitel İstanbul Taksim de, enerji tüketiminin planlı, sürdürülebilir ve sürekli iyileştirme ilkelerine göre yönettiğini ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi sertifikası ile belgeledi.

“Sürdürülebilirliği kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası haline getirdik”

Sofitel İstanbul Taksim Genel Müdürü Bozkurt Atabek, konuya dair şu açıklamada bulundu: “Enerji verimliliğini artırmak ve çevresel etkilerimizi azaltmak adına çıktığımız bu yolda, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikasını almaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu sertifika, yalnızca enerji tüketimimizi kontrol altına almakla kalmadığımızı, aynı zamanda sürdürülebilirliği kurum kültürümüzün parçası haline getirdiğimizi de gösteriyor. Sofitel Istanbul Taksim olarak, misafirlerimize en yüksek düzeyde konfor sunarken aynı zamanda doğaya saygılı, sorumlu bir işletme olmayı önemsiyoruz. Bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz Accor Grubu’nun sürdürülebilirlik vizyonuyla tamamen uyumlu şekilde hareket ederek, İstanbul’un sürdürülebilir turizm hedefini desteklemeye devam edeceğiz. Bu sürece katkıda bulunan tüm ekip arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum.”

İstanbul’un tarihi ve kültürel merkezlerinden biri olan Taksim Meydanı’nda konumlanan Sofitel Istanbul Taksim, 2024’te başlayan sertifikasyon sürecini başarıyla tamamladı. Böylece, enerji tüketiminin planlı, sürdürülebilir ve sürekli iyileştirme ilkelerine göre yönetildiğini kanıtladı. Otel enerji performansını iyileştirmek amacıyla, süreç boyunca ayrıntılı enerji analizleri yaptı. Isıtma ve havalandırmadan aydınlatma ve mutfak ekipmanlarına kadar, enerji tüketen tüm sistemlerini optimize etti. Dijital izleme sistemleri kurarak gerçek zamanlı enerji takibine geçti. Tüm çalışanlarını enerji farkındalığı konusunda eğitti. Tüm bu adımlar Bureau Veritas akredite bir bağımsız denetçi kuruluş tarafından denetlendi ve sertifikayla belgelendirildi.

“Lüks hizmet anlayışımızla çevresel duyarlılığımızı dengeli şekilde yürütüyoruz”

Söz konusu sertifika sürecini enerji maliyetlerini düşürmek, karbon ayak izini azaltmak, sürdürülebilirlik taahhütlerini hayata geçirmek ve misafirlere çevreye duyarlı lüks konaklama sunmak için başlattıklarını aktaran Sofitel İstanbul Taksim Genel Müdürü Bozkurt Atabek,

“ISO 50001 sertifikası almamız, enerji tüketimini bilinçli ve sistematik bir şekilde yönettiğimizin ve enerji verimliliği konusunda uluslararası standartlara uyduğumuzun bir göstergesi. Bu başarı, otelimizin sürdürülebilirlik alanındaki liderliğini ve çevresel sorumluluğunu ortaya koyuyor. Misafir deneyimini bozmadan karbon ayak izini azaltılmamız lüks hizmet anlayışımızla çevresel duyarlılığımızı dengeli şekilde yürüttüğümüzü gösteriyor. Konuklarımıza hem kaliteli hizmet hem de çevre dostu bir deneyim sunduğumuzu ortaya koyuyor” dedi.