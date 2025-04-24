Şoför matador inek boğa oldu! Otoyolda olanlar oldu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Bingöl'de yola çıkan ineği uzaklaştırmak isteyen halk otobüsü şoförü, hayvanın saldırmasıyla koşarak kaçtı.

Olay, Bingöl-Genç karayolunun 49. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şoför Mahmut Bürkük, 12 M 0009 plakalı halk otobüsü ile İçmeler seferini yaparken anayola bir inek girdi. Bürkük korna çalarak bekledi fakat inek yoldan çekilmedi.

Bunun üzerine Bürkük, ineği yoldan çıkarmak için eline bir sopa alarak otobüsten indi. Bürkük'ün yaklaşmasıyla bir anda saldırıya geçen inek, kovalamaya başladı. Büyük panik yaşayan Bürkük, koşarak otobüse geri bindi. O anlar otobüsün kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yola çıkan ineği uzaklaştırmak isterken neye uğradığını şaşırdı

Yola çıkan ineği uzaklaştırmak isterken neye uğradığını şaşırdı

Yola çıkan ineği uzaklaştırmak isterken neye uğradığını şaşırdı

Yola çıkan ineği uzaklaştırmak isterken neye uğradığını şaşırdı

Yola çıkan ineği uzaklaştırmak isterken neye uğradığını şaşırdı

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