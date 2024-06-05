Şoför TIR'ı kurtardı dorse cayır cayır yandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 34 JY 5576 plakalı TIR'ıyla seyretmekte olan Soner Yaman dorsesinin lastiklerinden dumanlar yükselmeye başladığını fark etti. Aracını hemen yolun sağına yanaştıran Yaman, yangın tüpüyle dumana müdahale etti.

Çevredeki vatandaşların da TIR sürücüsüne yardım etmeye başladı. Bu sırada ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumanın yerini alevlere bırakması üzerine Soner Yaman TIR'ı dorseden ayırdı. Yaman TIR'ını alevlerin ulaşamayacağı bir noktaya park edip görevlilerin gelmesini bekledi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alev alev yanan dorse söndürüldü. Yangın sırasında dorsede hasar oluştu. Dorse çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.