Şoförün dikkati faciayı önledi! D-100 trafiği kilitlendi

Düzenleme: Kaynak: DHA

Zeytinburnu’nda yaşanan metrobüs yangını, olası bir faciaya dönüşmeden kontrol altına alındı.. Edirnekapı istikametinde yolcularıyla seyir halinde olan metrobüs, durağa yaklaştığı sırada motor kısmından yoğun dumanlar çıkmaya başladı. Durumu fark eden şoför, yolcuları tahliye etti. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay, D-100 Karayolu Bayrampaşa-Maltepe Metrobüs Durağında saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edirnekapı istikametinde yolcuları ile birlikte seyir halinde olan metrobüs durağa geldiğinde motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Şoför dumanları gördü ve yolcuları hemen tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan metrobüse müdahale edip yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle D-100 Karayolunda Haliç istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken metrobüste hasar oluştu.

Şoförün dikkati faciayı önledi! D-100 trafiği kilitlendi

Şoförün dikkati faciayı önledi! D-100 trafiği kilitlendi

Şoförün dikkati faciayı önledi! D-100 trafiği kilitlendi

Şoförün dikkati faciayı önledi! D-100 trafiği kilitlendi

Şoförün dikkati faciayı önledi! D-100 trafiği kilitlendi

Şoförün dikkati faciayı önledi! D-100 trafiği kilitlendi

Şoförün dikkati faciayı önledi! D-100 trafiği kilitlendi

Şoförün dikkati faciayı önledi! D-100 trafiği kilitlendi

Şoförün dikkati faciayı önledi! D-100 trafiği kilitlendi

Şoförün dikkati faciayı önledi! D-100 trafiği kilitlendi

Şoförün dikkati faciayı önledi! D-100 trafiği kilitlendi

Şoförün dikkati faciayı önledi! D-100 trafiği kilitlendi

Son Haberler
İşte AKP’nin yeni projesi: Evlenecek çiftlerden ‘ehliyet’ istenecek
İşte AKP’nin yeni projesi: Evlenecek çiftlerden ‘ehliyet’ istenecek
Bayburt’tan iyi haber: Dağlarda kuşburnu bolluğu yaşanıyor!
Bayburt’tan iyi haber: Dağlarda kuşburnu bolluğu yaşanıyor!
Boğazdan kalbe uzanan tehlike! Uzmanlar çocukluk dönemine dikkat çekti
Boğazdan kalbe uzanan tehlike! Uzmanlar çocukluk dönemine dikkat çekti
Şoförün dikkati faciayı önledi! D-100 trafiği kilitlendi
Şoförün dikkati faciayı önledi! D-100 trafiği kilitlendi
Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Öyle bir haber aldı ki...
Jose Mourinho'nun dünyası başına yıkıldı! Öyle bir haber aldı ki...