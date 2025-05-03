Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon tünele çarptı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon tünele çarptı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Pirinkayalar tünelinde kontrolden çıkan kamyon tünel duvarlarına çarptı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde bulunan Pirinkayalar tünelinde kontrolden çıkan kamyon tünel duvarlarına çarptı.

Edinilin bilgiye göre, Erzurum - Artvin karayolu üzerinde Uzundere ilçesinde bulunan Pirinkayalar tünelinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon tünel duvarlarına çarparak seyretti. Duvara çarptıktan sonra bir an duraklayın kamyon daha sonra yoluna devam etti.

O anlar güvenlik kameraların yansıdı. Kazada herhangi bir yaralanma ve can kaybı olmazken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

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