Yemek duası olarak bilinen sofra duasında yemekten önce ve sonra Allah’ın verdiği nimetlere şükür edilmektedir. Sofra duası sofranın bereketi artması amacıyla yapılmaktadır. Peki, Sofra duası nasıl okunur? Yemekten sonra hangi dua okunur?

SOFRA DUASI NASIL OKUNUR?

‘’Bize yediren, içiren, İslam ile müşerref kılan Allah'a şükürler olsun. Peygamberler hakkı adına bize cennetin taamlarından yedir. Kevser şarabından içir ve Cennette olan huriler ile evlendir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd ve şükür olsun.’’

SOFRA DUASININ FAZİLETİ NEDİR?

Sofra duasının fazileti sahip olduğumuz bizlere nasip olan yiyecek ve içeceklere şükür etmek manasına gelir. Yine bu dualar Allah'a cennetten yemek ve içecek nasip etmesi için de okunur. Duanın en önemli fazileti, Allah'a şükür etmektir.

YEMEK DUASI NEDEN YAPILIR?

Sofra duasının asıl nedeni şükran sunmaktır. Diğer amacı ise sofranın bereketinin artmasıdır.

Alimler tarafından sofra duasının pek çok hikmeti olduğu dile getirilir. Sizler de sofra dualarını Türkçe ya da Arapça şeklinde okuyarak yemeklerden daha çok keyif alabilir, şükür ve bereketin artmasını sağlayabilirsiniz.

Sofraya bereket getiren yemek duasının önemini hem eski alimlerden hem de şimdiki İslam alimlerinden görebilirsiniz. İslam alimleri, yemeğe sofra duası ile başlandığında yenilen yemeklerin hafiflediğini her fırsatta dile getirirler.