Sofradaki mucize

Soğan; yemeklere, salatalara ve mezelere kattığı harika aromasıyla her mutfağın vazgeçilmezi. Bunun yanında soğan suyu bağışıklık sisteminizin güçlenmesine, sağlıklı kilo kaybına ve daha pürüzsüz bir cilde sahip olmanıza yardımcı olabilir. Daha birçok faydasıyla beraber soğan suyu, tüketmeyi alışkanlık hale getireceğiniz bir içecek olacak!

Soğan; başta A vitamini olmak üzere bolca vitamin içeren, bağışıklık dostu bir yiyecek. Çiğ ya da pişmiş hâlde, pek çok yemekle tüketebileceğiniz soğanın dilerseniz sadece suyunu da sıkıp içebilirsiniz. Geceden bir bardak suya doğrayıp bekleterek de hazırlayabilir ya da güzelce öğüttüğünüz soğanınızı suyla karıştırarak bal, limon gibi doğal tatlandırıcılarla daha lezzetli hale getirip süzdükten sonra tüketebilirsiniz. Her besinin vücuda etkileri kişiden kişiye değişebileceği için doktorunuza danışarak soğan suyunu diyetinizin ve sağlıklı yaşamınızın bir parçası haline getirebilirsiniz. Kokusundan rahatsız oluyorsanız içerisine biraz limon suyu ekleyerek içebilirsiniz. Gelelim soğan suyunun faydalarına!

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİZİ DESTEKLER

Soğanın bünyesinde barındırdığı selenyum, bağışıklığı güçlendiren bir mineral. Dolayısıyla soğan suyunu özellikle kış aylarında tüketmek çok faydalı olabilir. Bağışıklık sisteminiz için soğan suyu tüketmenin en etkili yolu, geceden doğrayıp bir bardak içerisinde bekletmek ve gündüz süzerek içmek. Dilerseniz bir kaşık balla tatlandırabileceğiniz soğan suyu; boğazınızı yumuşatır, öksürüğü ve boğaz kaşıntısı hissini hafifletir.

CİLT VE SAÇ BAKIMI İÇİN DE YARARLI

Soğan özü, cilt ve saç sağlığı için de birçok faydaya sahip. Yüzünüze soğan suyunu sürdükten sonra 10 veya 15 dakika bekleyin. Daha sonra yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Cildiniz hassassa ya da üzerinde açık bir yara varsa uygulamadan önce doktorunuza danışabilirsiniz. Soğan suyunun kırışıklıkları azaltan etkisiyle tanışmak için de bu uygulamayı deneyebilirsiniz. Soğan suyunu içerek de cildinizdeki akne, iltihaplanma problemlerini ve saç dökülmelerinizi ciddi ölçüde azaltabilirsiniz.

KİLO KAYBINA DESTEK

Soğan, artık her öğünde kendine yer bulabilen bir sebze. İçerdiği lif oranıyla sindirimin destekçisi olan soğanın diyet dönemlerinde de pek çok faydası bulunuyor. Kendi damak tadınıza uygun tariflerle özgürce hazırlayabileceğiniz soğan suyunu gün içinde yudum yudum tüketerek metabolizmanızı ve yağ yakım sürecinizi hızlandırabilirsiniz.