Beslenme dünyasında nesillerdir süregelen ve adeta birer dogma haline gelen birçok inanış, son yıllarda yürütülen detaylı bilimsel çalışmalar ve önde gelen yabancı uzmanların görüşleriyle kökten değişti.

Özellikle kilo kontrolü ve sağlıklı yaşam hedefleri için vazgeçilmez sanılan bazı kuralların, sanıldığı gibi kesin doğrular olmadığı, aksine bireyin metabolizmasına ve besinlerin niteliğine bağlı olduğu kanıtlandı.

'TÜM YAĞLAR ZARARLIDIR' MİTİ YIKILDI

Uzun yıllar boyunca beslenmenin "kötü adamı" ilan edilen yağlar, bilimsel kanıtlar ışığında aklanma sürecine girdi. Özellikle 1990'lı yıllardan itibaren kalp sağlığı tehdidi olarak görülen doymuş yağ ve kolesterol, günümüzde eski statüsünü kaybetti.

Harvard Üniversitesi Beslenme Bölümü'nden Prof. Dr. Walter Willett, bu konuya dikkat çekerek, tüm yağ türlerinin aynı kefeye konmasının hatalı olduğunu ifade etti.

Prof. Willett, zeytinyağı, avokado ve fındık gibi kaynaklardan gelen tekli ve çoklu doymamış yağların, sanılanın aksine vücut için hayati öneme sahip olduğunu ve kalp-damar hastalıkları riskini azaltabildiğini açıkladı. Ancak trans yağların ve aşırı işlenmiş gıdalardaki kalitesiz yağların hâlâ sağlık için risk teşkil ettiğinin altını çizdi.

KALORİ HESAPLAMAK TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Kilo verme denkleminin sadece "alınan kalori/harcanan kalori" dengesinden oluştuğu inancı da modern beslenme biliminde geçerliliğini yitirdi.

Kalorinin niteliğinin, miktarından çok daha önemli olduğu ortaya çıktı. King's College London'da genetik epidemiyoloji ve beslenme üzerine çalışan Prof. Dr. Tim Spector, şekerli bir içecekten alınan 200 kalorinin vücutta yarattığı hormonal tepkinin ve tokluk hissinin, avokado veya tam tahıllı gıdalardan alınan 200 kalori ile tamamen farklı olduğunu vurguladı.

Prof. Spector, metabolizmanın karmaşık yapısı gereği, gıdanın lif, vitamin ve mineral içeriğinin, bağırsak mikrobiyotası üzerindeki etkisinin ve hormonal yanıtın, kilo ve sağlık yönetimi açısından saf kalori değerinden çok daha belirleyici olduğunu kaydetti.

GECE YEME YASAĞI TARİH OLDU

Toplumda yaygın bir kanaat olan "akşam 6'dan sonra yemek yemenin doğrudan kilo aldırdığı" tezi de bilimsel zeminini kaybetti.

Uzmanlar, toplam günlük kalori alımının ve öğünlerin uyku saatine yakınlığının daha kritik olduğunu bildirdi.

Chicago Northwestern Üniversitesi'nden Beslenme Bilimleri Uzmanı Dr. Adam Drewnowski, yeme saatinden çok, ne yenildiğinin önemli olduğunu belirtti.

Dr. Drewnowski, yatmadan hemen önce yüksek kalorili, işlenmiş ve şekerli gıdaların tüketilmesinin sindirim sorunlarına ve ertesi gün iştah kontrolünün bozulmasına yol açabileceğini ifade etti. Ancak kişinin güncel kalori ihtiyacını aşmadığı ve yatmadan en az iki saat önce yemeği sonlandırdığı takdirde, akşam yemeğinin saat kaçta yenildiğinin bir önemi olmadığını dile getirdi.

GLÜTENSİZ BESLENME HERKES İÇİN SAĞLIK İFADESİ DEĞİL

Glütensiz beslenmenin popülerliğinin artmasıyla birlikte, bu diyetin herkes için sağlıklı olduğu yönünde bir algı oluşmuştu.

Bilimsel araştırmalar, çölyak hastaları ve glüten hassasiyeti olanlar dışındaki bireyler için glütensiz gıdaların her zaman daha sağlıklı olmadığını ortaya koydu.

İngiliz Beslenme Derneği (BDA) üyesi Diyetisyen Dr. Chloe Miles, glütensiz ürünlerin genellikle glütenli muadillerine göre daha fazla şeker, yağ ve kalori içerebildiğini ve lif, B vitaminleri gibi önemli besinler açısından fakir olabildiğini belirtti.

Dr. Miles, gereksiz yere glütenden vazgeçmenin, dengeli bir beslenme düzenini olumsuz etkileyebileceğine işaret etti.