Sofraların vazgeçilmezinin hasadı başladı! Kilosu 200 TL. Kuraklık vurdu
Mardin'in Derik ilçesinde dededen kalma yöntemlerle organik olarak yetiştirilen sofraların vazgeçilmezi olan ürünün hasadı başladı. Bu sene kuraklığın vurduğu ürün bahçelerde kilosu 200 TL'den satılıyor.
Mardin’in Derik ilçesinde, sofraların vazgeçilmezi coğrafi işaretli Halhalı zeytinin hasadı başladı. Ancak bu yıl kuraklık, bölgenin dünyaca ünlü zeytinini vurdu. Yetersiz yağış ve aşırı sıcaklar nedeniyle verim beklentilerin çok altında kaldı. Bahçelerde kilosu 200 TL’den alıcı bulan zeytin, üreticileri hem ekonomik hem de duygusal olarak zorluyor.
Asırlık zeytin ağaçlarının kurumaya yüz tutması, bölgenin tarımsal mirasını tehdit ediyor. Derik’te dededen kalma yöntemlerle organik olarak yetiştirilen Halhalı zeytini, kendine has aroması ve kalitesiyle dünya çapında tanınıyor. Zeytinyağı ve sofralık zeytin olarak tüketilen bu ürün, bölge ekonomisinin can damarlarından biri.
Ancak bu yılki kuraklık, ağaçların meyve verimini düşürdü ve birçok ağacın kurumasına yol açtı. Üreticiler, sulama altyapısının yetersizliğinden yakınıyor. Bölgede su kaynaklarının kısıtlı olması, zeytinciliği sürdürülemez hale getiriyor.
Yerel üreticilerden Mehmet Emin Çalış, “Halhalı zeytinimiz dünyaca ünlü, yağımız eşsiz. Ama bu yıl kuraklık yüzünden verim alamadık. Bahçelerimiz kurudu, su yok. Acil çözüm bekliyoruz” diyerek sıkıntıyı özetledi.
Çiftçiler, sulama kanalları ve baraj gibi altyapı yatırımlarının hayata geçirilmesini talep ediyor. Uzmanlar, bölgedeki zeytin ağaçlarının korunması için modern sulama sistemlerinin devreye alınması gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde, Derik zeytininin geleceği tehlikeye girebilir.
Zeytincilik, Derik’te sadece ekonomik bir faaliyet değil, aynı zamanda kültürel bir miras. Yöresel festivallerle kutlanan zeytin hasadı, bu yıl buruk geçiyor. Üreticiler, devletin sağlayacağı desteklerle bu krizi aşmayı umuyor. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bölgedeki su sorununa yönelik projeleri hızlandırması gerektiği vurgulanıyor.