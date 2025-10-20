Sofraların vazgeçilmezinin hasadı başladı! Kilosu 200 TL. Kuraklık vurdu

Mardin’in Derik ilçesinde, sofraların vazgeçilmezi coğrafi işaretli Halhalı zeytinin hasadı başladı. Ancak bu yıl kuraklık, bölgenin dünyaca ünlü zeytinini vurdu. Yetersiz yağış ve aşırı sıcaklar nedeniyle verim beklentilerin çok altında kaldı. Bahçelerde kilosu 200 TL’den alıcı bulan zeytin, üreticileri hem ekonomik hem de duygusal olarak zorluyor.



