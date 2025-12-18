Lor peyniri, genellikle kaşar peyniri üretiminden kalan peynir altı suyunun yeniden ısıtılarak proteinlerinin çökeltilmesiyle elde edilen yumuşak, taneli bir süt ürünüdür.

Düşük yağlı ve yüksek proteinli yapısıyla Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri haline gelmiştir. Tuzlu veya tuzsuz çeşitleri bulunan lor, yöresel olarak Trakya, Kars, Erzurum gibi bölgelerde farklı tatlarla üretilir.

100 gram lor peyniri yaklaşık 90-100 kalori içerir, 11-14 gram protein, çok düşük yağ ve bolca kalsiyum barındırır. Ayrıca potasyum, fosfor, çinko, selenyum gibi minerallerle A, B2, B12 ve C vitaminleri açısından zengindir. Kolesterol içermemesi ve probiyotik özellik taşımasıyla sağlıklı beslenmenin yıldızıdır.

LOR PEYNİRİNİN SAĞLIK FAYDALARI NELERDİR?

Lor peyniri, yüksek protein içeriği sayesinde kas gelişimini ve onarımını destekler, özellikle sporcular için ideal bir besindir. Kalsiyum ve fosfor zenginliği kemik ve diş sağlığını korur, osteoporoz riskini azaltır. Düşük kalorili oluşuyla diyetlerde tok tutar, kilo yönetimine yardımcı olur. Bağışıklık sistemini güçlendiren vitamin ve mineralleriyle hastalıklara karşı koruyucu etki gösterir. Sindirim sistemini düzenleyen probiyotik özellikleri bağırsak florasını dengeler, mide rahatsızlıklarını hafifletir. Enerji metabolizmasını hızlandıran B vitaminleri kronik yorgunluğa iyi gelir. Antioksidan etkisiyle kansere karşı önleyici rol oynar, kan şekeri kontrolüne katkı sağlar.

EVDE LOR PEYNİRİ NASIL YAPILIR?

Evde lor peyniri yapmak oldukça basit ve ekonomiktir. İhtiyacınız olan malzemeler 2 litre taze çiğ süt ve 3-4 yemek kaşığı limon suyu veya sirke. Sütü geniş bir tencerede kaynatın, kaynamaya başlayınca altını kısın ve limon suyunu ekleyin. Karıştırarak sütün kesilmesini sağlayın, pıhtılaşma başlayınca ocaktan alın ve kapağını kapatıp 10-15 dakika dinlendirin. Bu süre tanelerin yumuşak olmasını sağlar. Tülbent veya süzgeçle süzün, fazla suyunu sıkarak şekillendirin. Peynir altı suyunu çorba, hamur işi veya bitki sulamada kullanabilirsiniz. Tuzsuz istiyorsanız tuz eklemeyin, lezzet için zeytinyağı veya baharat karıştırabilirsiniz. Buzdolabında dinlendirerek daha kıvamlı hale getirin.

LOR PEYNİRİ ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kaliteli lor peyniri seçmek sağlık ve lezzet için önemlidir. Beyaz renkli, hafif süt kokulu ve taneli dokuda olmalı. Küf, ekşi koku veya sararma varsa almayın. Marketten vakumlu paket tercih edin, son kullanma tarihine bakın. Güvenilir markaları seçin, mümkünse organik veya yöresel ürünler alın. Tuz oranını damak zevkinize göre belirleyin, diyet için tuzsuz olanı idealdir. Açıkta satılanlarda hijyen koşullarına dikkat edin, tazeliği ön planda tutun.

GÜNDE NE KADAR LOR PEYNİRİ TÜKETİLMELİ?

Yetişkinler için günlük 100-200 gram, yani 4-6 yemek kaşığı önerilir. Sporcular daha fazla alabilir, ancak aşırı tüketimden kaçının. Çocuklar ve yaşlılar için protein ihtiyacı doğrultusunda 50-100 gram yeterli olur. Diyet yapanlar ara öğünde tok tutması için tercih edebilir. Dengeli beslenmede diğer protein kaynaklarıyla kombine edin.

LOR PEYNİRİNDE D VİTAMİNİ VAR MI?

Lor peyniri doğal olarak önemli miktarda D vitamini içermez, çünkü süt ürünleri arasında D vitamini açısından zengin olanlar genellikle yağlı olanlardır. Ancak bazı markalar D vitaminiyle zenginleştirilmiş ürünler sunar.

EVDE LOR PEYNİRİ NASIL SAKLANMALI?

Taze lor peyniri buzdolabında hava almayan cam kavanoz veya kapalı kapta 3-5 gün saklanır. Derin dondurucuda 3 aya kadar muhafaza edilebilir. Açıldıktan sonra çabuk tüketin, küflenme belirtilerinde atın. Peynir altı suyunda bekleterek tazeliğini uzatabilirsiniz.

LOR PEYNİRİNİN ZARARLARI VAR MI?

Genel olarak zararsızdır, ancak aşırı tüketim gut hastalığı olanlarda ürik asit artışına, böbrek sorunu olanlarda protein yüküne neden olabilir. Süt alerjisi olanlar uzak durmalı, yüksek sodyum tuzlu çeşitlerde tansiyonu yükseltebilir. Kalitesiz ürünlerde hijyen sorunları risk yaratır. Dengeli tüketildiğinde fayda sağlar, aşırıya kaçmamak önemlidir.