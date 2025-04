Sofranızdaki sessiz katil ölüm getiriyor! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Birçoğumuzun günlük tükettiği bu gıdalar, trans yağlarla dolu olabilir. Bu görünmez tehlike, damarları tıkayarak kalp krizi ve felç riskini artırdı.

Bilimsel araştırmalar, trans yağların kalp hastalıklarının önde gelen nedenlerinden biri olduğunu ortaya koydu.

Uluslararası uzmanlar, bu yağların tamamen yasaklanması gerektiğini vurgularken, tüketicilere etiket okuma alışkanlığı kazandırılması çağrısında bulundu.

Fast food, margarin, paketli atıştırmalıklar ve pastane ürünleri…

TRANS YAĞLAR: KALBİN DÜŞMANI

Trans yağlar, sıvı bitkisel yağların hidrojenle işlenerek katı hale getirilmesiyle oluşan yapay yağlar.

Margarin, kısmen hidrojene yağlar (PHO) ve işlenmiş gıdalarda sıkça kullanıldı.

Doğal olarak az miktarda et ve süt ürünlerinde bulunsa da, asıl tehlike endüstriyel trans yağlardan geldi. Bu yağlar, kötü kolesterol (LDL) seviyelerini yükselterek ve iyi kolesterol (HDL) seviyelerini düşürerek damar sağlığını bozdu.

ABD’deki Harvard T.H. Chan Halk Sağlığı Okulu’ndan beslenme uzmanı Dr. Walter Willett, “Trans yağlar, kalori başına kalp sağlığına en çok zarar veren besin. Günde sadece 2 gram trans yağ, kalp hastalığı riskini %23 artırabilir” dedi.

Journal of the American College of Cardiology’de yayımlanan bir çalışma, trans yağ tüketiminin koroner kalp hastalığı riskini %21 ve kalp hastalığından ölüm riskini %28 artırdığını doğruladı.

DAMARLARI TIKAYAN, KALBİ YORAN MEKANİZMA

Trans yağlar, damar iç yüzeyinde plak oluşumuna yol açarak aterosklerozu hızlandırdı. Bu plaklar, damarları daraltarak kan akışını engelliyor ve kalp krizi veya felç riskini artırdı. Ayrıca, trans yağlar sistemik iltihabı tetikleyerek kalp hastalıklarının yanı sıra diyabet ve metabolik sendrom riskini de yükseltti.

İngiltere’deki King’s College London’dan beslenme uzmanı Prof. Tom Sanders, “Trans yağlar, LDL kolesterolü artırırken HDL kolesterolü düşürüyor. Bu, kalp damar hastalıkları için mükemmel bir fırtına oluşturdu” dedi.

Circulation dergisinde yayımlanan bir çalışma, kanlarında yüksek trans yağ seviyeleri bulunan kadınların, düşük seviyeli olanlara kıyasla kalp hastalığı riskinin üç kat fazla olduğunu gösterdi.

HANGİ GIDALARDA GİZLENİYOR?

Trans yağlar, genellikle şu gıdalarda bulundu:

Fast food: Patates kızartması, nugget ve hamburger gibi yiyecekler.

Paketli gıdalar: Kraker, cips, bisküvi ve hazır kekler.

Pastane ürünleri: Kurabiye, pasta ve donutlar.

Margarin ve katı yağlar: Özellikle kısmen hidrojene yağ içeren ürünler.

ABD’deki Mayo Clinic’ten kardiyolog Dr. Sharonne Hayes, “Trans yağlar, işlenmiş gıdalarda uzun raf ömrü sağlamak için kullanılıyor, ancak bu uzun ömür kalbinize zarar veriyor. Etiketlerde ‘kısmen hidrojene yağ’ yazısını görüyorsanız, o üründen uzak durun” dedi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), trans yağların küresel gıda arzından tamamen çıkarılması gerektiğini belirterek, bu hedefin henüz ulaşılamadığını ve 5 milyar insanın hâlâ trans yağ riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

BİLİMSEL VERİLER: TRANS YAĞLARIN KARA TABLOSU

Bilimsel çalışmalar, trans yağların zararlarını net bir şekilde ortaya koydu:

New England Journal of Medicine’da yayımlanan bir inceleme, günlük enerjinin %2’sini trans yağlardan alanlarda kalp hastalığı riskinin %23 arttığını gösterdi.

BMJ’de yayımlanan bir meta-analiz, trans yağ tüketiminin tüm nedenlere bağlı ölüm riskini %34, kalp hastalığından ölüm riskini %28 ve kalp hastalığı riskini %21 artırdığını doğruladı.

Journal of Clinical Oncology’de yayımlanan bir çalışma, trans yağların akciğer kanseri hastalarında sağkalım oranlarını olumsuz etkilediğini bildirdi.

Ayrıca, trans yağların diyabet ve kanser riskini artırdığına dair kanıtlar da mevcut.

Cancer Prevention Research’te yayımlanan bir çalışma, trans yağ tüketiminin meme, prostat ve kolorektal kanser riskini artırabileceğini öne sürdü.

UZMANLARDAN ÖNERİLER: TRANS YAĞLARDAN KAÇINMANIN YOLLARI

Uzmanlar, trans yağlardan korunmak için şu önerilerde bulundu:

Etiket okuyun: Ürünlerin içerik listesinde “kısmen hidrojene yağ” veya “hidrojene yağ” ibaresi varsa, o ürünü almayın.

Doğal yağlar kullanın: Zeytinyağı, avokado yağı veya kanola yağı gibi sağlıklı yağları tercih edin.

Evde yemek yapın: Fast food ve işlenmiş gıdalar yerine evde taze malzemelerle yemek hazırlayın.

Fırın yerine buhar veya haşlama: Kızartma yerine daha sağlıklı pişirme yöntemlerini seçin.

KÜRESEL MÜCADELE: TRANS YAĞLAR YASAKLANIYOR MU?

Dünya genelinde trans yağlara karşı ciddi adımlar atılıyor. Danimarka, trans yağları yasaklayarak kalp hastalığı kaynaklı ölümleri 20 yılda yaklaşık %50 azalttı.

ABD, kısmen hidrojene yağları yasakladı ve 2020’den itibaren gıdalarda kullanımını tamamen durdurdu. Kanada, Arjantin ve Hindistan gibi ülkeler de benzer politikalar uyguladı.

Ancak, DSÖ’nün raporuna göre, Pakistan, Mısır ve İran gibi ülkelerde trans yağ tüketimi hala yüksek ve bu bölgelerde kalp hastalığı ölümleri alarm verici seviyelerde. DSÖ, trans yağların gıda arzından tamamen çıkarılması için REPLACE eylem planını devreye aldı ve ülkeleri trans yağ limitlerini %1’in altına düşürmeye çağırdı.

RİSKLER VE SINIRLAMALAR

Trans yağlar, kalp sağlığı için ciddi bir tehdit olsa da, tamamen sıfırlanmaları mümkün değil. Et ve süt ürünlerinde doğal olarak bulunan trans yağlar, az miktarda tüketildiğinde genellikle zararlı değil. Ancak uzmanlar, endüstriyel trans yağların hiçbir besinsel faydası olmadığını ve tamamen kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, trans yağların yerini alan alternatif yağların da dikkatle seçilmesi gerekti. Örneğin, bazı üreticiler trans yağ yerine doymuş yağ içeriği yüksek palmiye yağı kullanıyor, bu da kalp sağlığı için başka riskler oluşturdu.

Nutrients dergisinde yayımlanan bir çalışma, doymuş yağların da kalp hastalığı riskini artırabileceğini belirtti.

KALBİNİZİ TRANS YAĞLARDAN KORUYUN

Trans yağlar, damarları tıkayarak ve kalp krizi riskini artırarak sağlığınızı sessizce tehdit etti.

Bilimsel çalışmalar, bu yağların kalp hastalıkları, felç ve hatta kanser riskini artırdığını net bir şekilde ortaya koydu.

Uzmanlar, trans yağların gıda arzından tamamen çıkarılması gerektiğini vurgularken, tüketicilere etiket okuma ve sağlıklı yağlara yönelme çağrısı yaptı.