Saçları en hızlı beyazlatan besinler. Sofranızdan uzak tutun

Posta’nın haberine göre; Beyaz saç tellerimizin sorumlusu kimi zaman sadece yaş almamız veya genlerimizin olmadığı bildirildi. Sağlıksız besin grupları veya sağlıklı olduğu halde aşırıya kaçılan gıdalar bazen saçları beyazlatabileceği vurgulandı.

İşte o gıdalar…

1. Şeker

Rafine şeker sadece bir besin maddesi olarak kabul edilmez, aynı zamanda doğal saç renginize de zarar verebilir. İsveç'te yapılan bir araştırmaya göre , tatlı toksin , sağlıklı saç kökleri için gerekli olan vitamin ve besinlerin emilimini ve melanin pigmentinin işlevsel üretimini engelliyor. Ek olarak, sağlıklı saçlar için de önemli olan protein emilimi zarar görüyor.

2. Alkol

Aşırı ve düzenli alkol tüketimi, besin kaynağınız üzerinde ve birçok yönden olumsuz bir etkiye sahiptir. Alkol, mide ve bağırsaklarınızın astarına zarar verebilir, bu da besinlerden mineral ve vitamin emilimini etkiler. Hasarlı bir karaciğer de besinleri daha az emebilir. Bu durumda beyaz saç sonuç olabilir.

3. Hayvansal protein

Kaslarımızı korumak, hayati maddeleri taşımak ve ayrıca sağlıklı saçlar için proteine ihtiyacımız var. Bununla birlikte, çok fazla hayvansal protein beyaz saçı teşvik edebilir. Çünkü vücut tarafından kullanılamayan protein ürik asit seviyenizi yükseltir.

Bu, sadece gut hastalığını değil aynı zamanda gri saçları da destekleyen hiperasiditeye yol açar. Bu, vücudun asitlenmeyi telafi etmek için mineral rezervlerini kullanması ile açıklanabilir. Sonuç olarak, besinler başka yerlerde örneğin melanin üretiminde eksiktir.