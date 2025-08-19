SoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım

Kaynak: AA
SoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım

Japonya merkezli SoftBank Group, ABD'li yarı iletken üreticisi Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım yapmayı öngören bir mutabakat imzaladı.

Firmalardan yapılan ortak duyuruda, SoftBank Intel'in adi hisse senetleri için hisse başına 23 dolar ödeyeceği ifade edildi.

SoftBank'ın Intel'in adi hisse senetlerine 2 milyar dolarlık yatırım yapmasına dair anlaşmanın imzalandığı aktarılan açıklamada, SoftBank'ın Intel'e yaptığı yatırımın dijital dönüşümü, bulut teknolojisini ve yeni nesil altyapıyı destekleyen ileri teknolojilere erişimi hızlandırarak yapay zeka devrimini mümkün kılma konusundaki uzun vadeli vizyonuna dayandığı vurgulandı.

Açıklamada sözlerine yer verilen SoftBank Group İcra Kurulu Başkanı (CEO) Masayoshi Son, bu stratejik yatırımın ileri yarı iletken üretimi ve arzının ABD'de daha da genişleyeceğine ve Intel'in bu süreçte kritik bir görev üstleneceğine olan inancı yansıttığını dile getirdi.

Son Haberler
Güneş gözlüğü dört mevsim kullanılmalı
Güneş gözlüğü dört mevsim kullanılmalı
AÜ'de dünyanın ilk rahim naklinden sonra şimdi de akciğer nakli
AÜ'de dünyanın ilk rahim naklinden sonra şimdi de akciğer nakli
Oto tamircinin hatası 17 milyon TL’ye mal oldu
Oto tamircinin hatası 17 milyon TL’ye mal oldu
Zelenskiy: Putin ile ikili bir görüşmeye hazırız
Zelenskiy: Putin ile ikili bir görüşmeye hazırız
SoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım
SoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım