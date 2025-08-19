SoftBank'tan Intel'e 2 milyar dolarlık yatırım

Firmalardan yapılan ortak duyuruda, SoftBank Intel'in adi hisse senetleri için hisse başına 23 dolar ödeyeceği ifade edildi.

SoftBank'ın Intel'in adi hisse senetlerine 2 milyar dolarlık yatırım yapmasına dair anlaşmanın imzalandığı aktarılan açıklamada, SoftBank'ın Intel'e yaptığı yatırımın dijital dönüşümü, bulut teknolojisini ve yeni nesil altyapıyı destekleyen ileri teknolojilere erişimi hızlandırarak yapay zeka devrimini mümkün kılma konusundaki uzun vadeli vizyonuna dayandığı vurgulandı.

Açıklamada sözlerine yer verilen SoftBank Group İcra Kurulu Başkanı (CEO) Masayoshi Son, bu stratejik yatırımın ileri yarı iletken üretimi ve arzının ABD'de daha da genişleyeceğine ve Intel'in bu süreçte kritik bir görev üstleneceğine olan inancı yansıttığını dile getirdi.