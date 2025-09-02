Sofyan Amrabat, Real Betis'te

Fenerbahçe, yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e kiraladı. 2024-2025 sezonu başında sarı-lacivertli takıma katılan Amrabat, Trendyol Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 39 maçta forma giydi. 29 yaşındaki orta saha ligde 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Bu sezon takımının UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 4 maçta da 11'de başlayan Amrabat, 1 gol kaydetti. Trendyol Süper Lig'de de 2 müsabakada görev yaptı.

İspanyol kulübü, Amrabat'ın geçici transferini resmi web sitesinden duyururken, oyuncunun kariyeriyle ilgili bilgiler aktarıldı ve halen Fas Milli Takımı'nda düzenli olarak forma giydiği belirtildi.