Sofyan Amrabat, Real Betis'te

Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Faslı futbolcu Sofyan Amrabat’ın kiralık transferi konusunda İspanya’nın Real Betis kulübü ile sezon sonuna dek anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Fenerbahçe, yeni sezon kadro yapılanması doğrultusunda Sofyan Amrabat'ı Real Betis'e kiraladı. 2024-2025 sezonu başında sarı-lacivertli takıma katılan Amrabat, Trendyol Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 39 maçta forma giydi. 29 yaşındaki orta saha ligde 2 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

Bu sezon takımının UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde oynadığı 4 maçta da 11'de başlayan Amrabat, 1 gol kaydetti. Trendyol Süper Lig'de de 2 müsabakada görev yaptı.

İspanyol kulübü, Amrabat'ın geçici transferini resmi web sitesinden duyururken, oyuncunun kariyeriyle ilgili bilgiler aktarıldı ve halen Fas Milli Takımı'nda düzenli olarak forma giydiği belirtildi.

