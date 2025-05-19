Sofyan Amrabat'tan Fenerbahçe taraftarlarını kızdıracak paylaşım!

Süper Lig'in 36. haftasında Fenerbahçe, Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın şampiyonluğunu resmen ilan etmesiyle Fenerbahçe'nin de ligi 2. sırada bitirmesi kesinleşti.

Fenerbahçe'nin Eyüpspor maçı kadrosunda kart cezası nedeniyle bulunmayan Sofyan Amrabat'ın paylaşımı ise dikkat çekti.

Faslı futbolcu, Dubai'de bir odadan gözüken manzaranın videosunu paylaştı.

Amrabat'ın bu paylaşımı Fenerbahçe taraftarından sosyal medyada büyük tepki aldı. Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesi ve Fenerbahçe Kulübü'nün içinden geçtiği durumlar karşısında Amrabat'ın böyle bir paylaşımda bulunması taraftarlarca sert eleştirildi.

İşte o paylaşım;