Soğan nelere iyi gelir

Soğanın cilde yararları nelerdir? İşte, yanıtı…

Soğan nelere iyi gelir

Anadolu’da tarlada çalışan işçilerin soğanı ekmeğe katık etmeleri boşuna değildir. Çünkü soğan ihtiva ettiği vitamin ve proteinlerle bir insanın günlük besin ihtiyacını büyük ölçüde karşıladığı gibi aynı zamanda çalışırken yenildiğinde yorgunluğu da ortadan kaldırır. Soğanın bünyeyi, özellikle de kanı temizleme özelliği sayesinde kendinizi daha dinç hissedersiniz. Kadınların güzel bir tene sahip olmalarının da en önemli yardımcılarındandır. Bağırsak parazitlerinin düşürülmesine karşı da etkili.

Soğanlarınız yeşerirse sakın onları atmayın. Büyükçe bir plastik kutu, saksı veya tahta bir kasaya bolca toprak koyun. Torflu toprak tercih edilir ama bulamazsanız herhangi bir toprak cinsi de kullanabilirsiniz. Yeşeren soğanlarınızı dik olarak kök kısmı aşağıda kalacak şekilde toprağa dikin. Soğanlarınızın üzerinde altta bulunan topraktan biraz daha fazla toprak bulunmalıdır. Diktiğiniz soğanlar sizi çok bekletmeden kısa bir süre içerisinde bitecek ve ihtiyacınız olan soğanı mutfak eczanenizden sağlamış olacaksınız.

Soğana göz yaşartması sebebiyle biraz mesafeli yaklaşanlar olabilir. Ancak soğanın insan sağlığına saymakla bitmeyen faydalarını öğrendikten sonra birkaç damla gözyaşına seve seve katlanılır. Diş etlerini güçlendirici, mikrop öldürücü, uyarıcı, romatizmal rahatsızlıkları hafifletici, idrar söktürücü özelliği olan soğan, kandaki şekeri düşürmesi ile diyabet hastalarının da hiç vazgeçmemeleri gereken en önemli gıdalardandır.

Kabuklarını soymadan limon gibi ortadan ikiye kesip soğanı böğürlerinize sürerek masaj yaptığınızda idrar söktürücü etkisini göreceksiniz. Aynı uygulamayı siyatik ağrıları çekenler problemli bölgelerine yapabilir.

Soğanı yeşil ya da sarı, beyaz, kırmızı kuru soğan olarak kullansanız hiç fark etmez, her şekilde kalbinizi güçlendirir. Kalp damar hastalıklarında iyileştirici gücü olan soğanı sofralarınızdan eksik etmeyin. Eğer soğanı çiğ yemekte güçlük çekiyorsanız piyazlık doğradığınız soğanı yıkadıktan sonra bol tuzla ovup yarım saat kadar bekletin. Ardından tuzdan arındırmak için tekrar yıkayın. Soğanın sizi rahatsız eden acısını fark etmeyeceksiniz bile. Bu şekilde hazırladığınız soğanı salata olarak yemeyi deneyin bayılacaksınız.

İşte en kolay soğan salatası tarifi: Piyazlık doğranmış soğanın içine ince kıyılmış maydanoz, sumak, az kekik ekleyin. Üzerine limon ve sızma zeytinyağı gezdirin. Bu lezzetli ve kolay salataya dilerseniz kırmızı pul biber ve karabiber de ilave edin.

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