Soğan ve sarımsak tansiyonu etkiler mi

Prof. Dr. Ayşe Baysal soğan ve sarmısağın tansiyonu nasıl etkilediğini açıkladı. İşte o bilgiler…

KAYNAK: İHA
Soğan ve sarımsak tansiyonu etkiler mi

Soğan ve sarımsağın, damarlarda kanın akıcılığını artırdığı bazı araştırmalarla kanıtlandı.Her ikisinin de damar sertliğini önleyici, yüksek tansiyonu ve kan kolestrolünü düşürücü etkileri olduğu biliniyor.

Soğan ve sarımsağın özel tat ve kokuları bileşimlerindeki kükürtlü, alin adı verilen maddelerden ileri gelir. Bazı araştırmalar, yoğurtla birlikte yenilen sarımsağın yüksek tansiyonu düşürdüğünü gösterdi. Çünkü yoğurt en iyi kalsiyum kaynağı.

Son yıllarda yapılan çalışmalar, tansiyon yükselmesinde kalsiyum yetersizliğinin rolü olabileceğini gösterdi. O nedenle, sarımsaklı yoğurt bir yandan kalsiyum sağlaması, diğer yandan sarımsağın etkisiyle tansiyonun düzelmesine yardımcı oluyor. Ayrıca, bu tür etkinin pankreastan insülin salgılanmasını da artırdığı, dolayısı ile kan şekerinin düzenlenmesinde de yardımcı olduğu ileri sürülüyor. Bu nedenle, yetişkin bireylerde insülin düzenlenmesinde soğan ve sarımsak yardımcı oluyor.

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