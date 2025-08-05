Soğanı böyle tüketen yaşıyor! Uzmanlar anlattı

Mutfakların vazgeçilmezi soğan, sadece yemeklere lezzet katan bir sebze değil, aynı zamanda sağlığa sayısız fayda sunan doğal bir hazine. Özellikle beyaz soğan, düşük acılığı ve zengin besin profiliyle bağışıklık sistemini güçlendirmede adeta bir süper kahraman.

Bilimsel araştırmalar ve uzman görüşleri, soğanın doğru tüketim şekilleriyle vücudun savunma mekanizmalarını güçlendirdiğini, kanserden kalp hastalıklarına kadar birçok rahatsızlığa karşı koruma sağladığını ortaya koydu.

Peki, soğanı nasıl tüketirseniz bu faydaları maksimuma çıkarabilirsiniz? İşte çarpıcı detaylar...

DOĞAL ANTİBİYOTİK: SOĞANIN BİLİMSEL GÜCÜ

Soğan, Allium ailesine ait bir kök sebze olup, içeriğindeki kükürt bileşikleri, C vitamini, B6, B9 vitaminleri ve kuersetin gibi antioksidanlarla dikkat çekti.

ABD’deki Ulusal Soğan Derneği’ne göre, soğan 25’ten fazla farklı flavonoid içeriyor ve bu bileşenler serbest radikallere karşı savaşarak kanser, diyabet ve kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların riskini azaltıyor.

Asya Pasifik Klinik Onkoloji Dergisi’nde yayımlanan bir çalışma, soğan gibi Allium sebzelerini düzenli tüketenlerde kolorektal kanser riskinin yaklaşık %79 oranında azaldığını gösterdi.

Araştırmacılar, 833 hasta ve sağlıklı bireyleri karşılaştırarak bu çarpıcı sonucu elde etti.Soğanın bağışıklık sistemine olan etkisi de göz ardı edilemediğinin altı çizildi.

Beslenme ve Diyet Bölümü Uzmanları; Soğanın yüksek C vitamini içeriği sayesinde bağışıklık sistemini desteklediğini ve özellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığına karşı koruma sağladığını belirterek, “Soğan, doğal bir antibiyotik gibi davranır. İçerdiği kükürt bileşikleri, bakteriyel enfeksiyonlara karşı savaşta etkili bir rol oynar” dedi.

BEYAZ SOĞAN: ÇİĞ TÜKETİMİN YILDIZI

Soğan türleri arasında beyaz soğan, sulu yapısı ve düşük acılığıyla çiğ tüketim için ideal bir seçenek olarak öne çıktı.

Acıbadem Sağlık Grubu’ndan Diyetisyen Çisem Gündüz, beyaz soğanın yüksek su içeriği ve hafif tadıyla salatalarda ya da sandviçlerde tüketildiğinde hem lezzet hem de sağlık açısından mükemmel bir tercih olduğunu vurgulayarak, “Beyaz soğan, çiğ tüketildiğinde antioksidan özelliklerini korur ve sindirim sistemini destekler. Ayrıca, içeriğindeki kuersetin, alerjik reaksiyonları azaltarak astım gibi solunum yolu sorunlarında rahatlama sağlayabilir” dedi.

ABD’deki Cornell Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Prof. Dr. Rui Hai Liu’nun yaptığı araştırmalar, beyaz soğanın flavonoid içeriğinin kırmızı veya sarı soğana kıyasla daha hafif olduğunu, ancak çiğ tüketimde sindirimi kolaylaştırdığını ve bağırsak sağlığını desteklediğini gösterdi.

Liu, “Soğanın dış katmanlarında flavonoidler daha yoğun bulunur. Bu yüzden soğanları çok fazla soymamaya özen gösterin” tavsiyesinde bulundu.

SOĞAN SUYU: ŞİFA DEPOSU MU, DİKKATLİ TÜKETİM Mİ?

Soğan suyu, son yıllarda bağışıklık güçlendirme ve kilo verme gibi amaçlarla popüler hale geldi. Uzmanlar, soğan suyunun faydalarının yanı sıra dikkatli tüketilmesi gerektiği konusunda uyardı.

Uzmanlar, soğan suyunun yüksek C vitamini ve antioksidan içeriğiyle bağışıklık sistemini desteklediğini, ancak aşırı tüketimde mide rahatsızlıklarına yol açabileceğini belirterek, “Soğan suyu, özellikle aç karnına tüketildiğinde yağ yakımını hızlandırabilir, ancak gastrit veya ülser gibi sorunları olanlar dikkatli olmalı” dedi.

İngiltere’deki Reading Üniversitesi’nden beslenme uzmanı Dr. Jane Parker, soğan suyunun adet düzensizliklerine karşı geleneksel bir çare olarak kullanıldığını, ancak bilimsel kanıtların sınırlı olduğunu ifade ederek, “Soğan suyu, hormonal dengeyi destekleyebilir, ancak bu konuda doktor tavsiyesi şart” dedi.

UZMANLARDAN TÜKETİM ÖNERİLERİ

Uzmanlar, soğanın faydalarından en iyi şekilde yararlanmak için şu önerilerde bulundu:

Çiğ Tüketim: Beyaz soğanı salatalarda veya sandviçlerde çiğ olarak tüketin. Böylece antioksidanlar ve vitaminler kaybolmaz.

Pişirme Yöntemi: Soğanı hafif soteleyerek veya çorbalarda kullanarak besin değerlerini koruyabilirsiniz.

Soğan Suyu Kürü: Soğan suyu kürü için kahverengi soğan tercih edin ve taze hazırlayın. Beyaz veya mor soğan bu kür için uygun değil.

Doz Aşımı Riski: Soğan suyu veya çiğ soğan tüketiminde aşırıya kaçmayın. Günde 1-2 bardak soğan suyu yeterlidir; fazla tüketim gaz, şişkinlik veya tansiyon düşüklüğüne neden olabilir.

SOĞANIN ÖTEKİ YÜZÜ: YAN ETKİLER

Soğanın faydaları saymakla bitmese de, aşırı tüketimi bazı yan etkilere yol açabilir. Uzmanlar; Soğan suyunun fazla tüketilmesi durumunda mide yanması, gaz ve hatta ciltte kızarıklık gibi sorunlara neden olabileceğini belirtti. Ayrıca, düzenli ilaç kullananların, özellikle kan sulandırıcı veya diyabet ilaçları alanların, soğan suyu tüketmeden önce doktorlarına danışmaları gerekiyor.

SOĞAN SOFRANIZDAN EKSİK OLMASIN!

Soğan, mutfakta lezzet katan bir sebzeden çok daha fazlası. Beyaz soğan, bağışıklık sistemini güçlendiren, kanser riskini azaltan ve kalp sağlığını destekleyen özellikleriyle adeta bir doğa harikası.

Uzmanlar, soğanı düzenli ve doğru bir şekilde tüketmenin, özellikle kış aylarında hastalıklara karşı güçlü bir kalkan oluşturduğunu vurguladı.

Siz de sofralarınıza bu mucizevi sebzeyi daha sık konuk ederek sağlığınızı bir adım öteye taşıyabilirsiniz. Ancak, herhangi bir sağlık sorununuz varsa, soğan kürü veya suyu gibi uygulamalara başlamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız önerildi.