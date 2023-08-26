Soğanın başkentinde hasadın sonuna gelindi. Bakalım fiyatlar düşecek mi?

Soğan yemeklerin vazgeçilmezi. İşte soğanın başkenti Polatlı'da hasadın sonuna geldi. Enflasyon nedeniyle fiyatı uçan soğan yeni hasadıyla birlikte fiyatı düşecek mi? Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre düşmeyecek görüntüsü var.

Soğanın başkentinde hasadın sonuna gelindi. Bakalım fiyatlar düşecek mi?

Sofraların vazgeçilmezi soğanın en fazla yetiştirildiği bölgelerden olan Ankara’nın Polatlı ilçesinde, günün ilk ışıklarıyla tarlaya giren işçiler tarafından sökülen yazlık soğanlar çuvallanarak satışa hazır hale getiriliyor.
Türkiye’nin soğan tüketiminin önemli bir kısmının karşılandığı Polatlı’da mart ayında ekilen yazlık soğanların söküm döneminde sona gelindi. Günün doğmasıyla tarlanın yolunu tutan mevsimlik işçiler, söktüğü soğanları temizleyerek çuvallama işlemini gerçekleştiriyor. Tüm bu işlemler yaz aylarının en sıcak günlerinde, soğanın sofralarda kullanıma hazır hale getirilmesi için yapılıyor.

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SOĞAN TARLADA 4,5 LİRA
Polatlı ilçesi Karaahmet köyünde çiftçilikle uğraşan Lokman Ersoy, yaptığı açıklamada hasadın iyi olduğunu ancak fiyatların kendilerini memnun etmediğini söyledi. Tarlada soğanın fiyatı 4,5 lira ama reyona çıkana kadar fiyat katlandıkça katlanıyor. Bunda en önemli sorun zam üstüne zam yiyen akaryakıt fiyatları.
Ersoy, girdi maliyetlerinin yükseldiğini belirterek, “Mahsulümüzü satıyoruz ama yaptığımız masrafı karşılamıyor. Yani kendi çalıştığımızı hiç hesaba koymuyoruz. Geçen sene bir soğan çuvalı 20 liraya doluyordu, bu sene mesela 60 liraya doluyor. İşçi burada sıcağın altında çalışıyor, hakkı. Ama bizim hakkımız nedir onu bilmiyorum” dedi.

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KÖYLÜNÜN ARKASINDA KİMSESİ YOK
Soğanın satış fiyatına ilişkin de değerlendirme yapan Ersoy, şöyle devam etti:
“Şu an tarlada tüccara 3 lirayla 6 lira arasında oynuyor, ortalama 4-4 buçuk liraya gidiyor kilosu. Siz de markette 15-20 liraya yiyorsunuz o da ayrı mesele. Adam tarlada kaldırıyor, şehirdeki diyor ki ‘ben yirmi liraya soğan yiyorum’. Bir seferlik teneke şişe kola alıyor, 20 lira veriyor. Soğan 20 lira, bir ay gidiyor. Bunun niye lafını ediyor? Bu adam 12 ay bunun peşinde kalkıyor. Gecesi var, gündüzü var, sulaması var, işçisi var. Bunu hiç laf etmiyor. Köylüyü ya düşünen yok ya da arkasında kimsesi yok.”
Ersoy, soğan yetiştiriciliğinin kolay olmadığını ifade ederek, “Soğanın hasat dönemi ortalama yazlık, kışlık, 2 buçuk ay falan sürüyor. 45 ton soğan çıkar. Şu an şu tarlada görüyorsunuz, 180-200 kişiye yakın adam çalışıyor. Bu tarla 17 dönüm, tahminim 80 ton falan gelecek. Bunu dört liraya verdiğim zaman hesapla, masraflarımı demeye gerek yok” diye konuştu.

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